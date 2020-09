TikTok apela que as redes sociais se unam para evitar bloqueio nos EUA

O cerco está apertado para a atividade do TikTok nos Estados Unidos da América. Ontem o governo de Trump emitiu uma nota com a indicação de que esta e outras aplicações chinesas serão banidas do país já a partir deste domingo, dia 20 de setembro.

Como resposta a esta iminente decisão, a CEO do TikTok Vanessa Pappas, veio agora apelar que as redes sociais se unam contra este bloqueio.

Ontem a comunidade do TikTok recebeu em choque a notícia de que a popular aplicação de vídeos curtos teria um fim nos Estados Unidos. O TikTok será banido dos EUA já a partir deste domingo, dia 20 de setembro.

A decisão foi tomada pelo governo de Trump através de uma nota, emitida nesta sexta-feira, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América. Trata-se assim do cumprimento da ordem executiva já assinada previamente.

Para além desta, outras aplicações chinesas como o serviço de mensagens WeChat deixarão então de estar disponíveis para distribuição nas lojas de apps AppStore e Google Play Store a partir de amanhã.

CEO do TikTok pede ajuda nas redes sociais contra este bloqueio

Vendo a vida a ficar complicada para a aplicação, Vanessa Pappas, atual CEO interina do TikTok, recorreu às redes sociais para pedir ajuda. A executiva pediu às plataformas Facebook e Instagram para “aderir publicamente ao nosso desafio e apoiar o nosso litígio“. Desta forma, Pappas pede que as redes sociais apoiem o TikTok e se mostrem contra a decisão de banir a app neste domingo.

Este apelo aconteceu como resposta a um tweet de Adam Mosseri, diretor do Instagram. Mosseri esclarecia que este banimento será apenas para novos downloads, pois o bloqueio total acontecerá apenas a 11 de dezembro. O executivo adianta ainda que esta decisão será má para o Instagram, Facebook e para a Internet de forma ampla.

Na sua resposta, Vanessa Pappas concorda que esta proibição será má para a indústria. Adianta ainda que este é o momento para pôr de lado a concorrência entre serviços e focar nos princípios fundamentais como a liberdade de expressão e o devido processo legal.

No entanto, este apelo acontece num momento em que vários rumores apontam que Kevin Systriom, co-fundador do Instagram, possa vir a ser o próximo CEO do TikTok. Este cargo era ocupado por Kevin Mayer que o deixou após pouco mais de três meses, sendo substituído temporariamente por Pappas.