Nano Banana 2 chegou ao Google Earth para criar imagens realistas com IA

A Google adicionou o modelo Nano Banana 2 ao Google Earth. Com esta novidade, os utilizadores podem agora criar imagens de mapas personalizadas com descrições de texto a partir da web. Uma simples prompt abre a porta ao planeta e à IA para o criar.

Nano Banana 2 chegou ao Google Earth

A Google integrou o seu modelo de renderização de imagens Nano Banana 2 na plataforma Google Earth. Esta nova funcionalidade permite que os utilizadores criem visualizações personalizadas usando imagens de satélite, aéreas e 3D da plataforma.

O sistema funciona na versão web do Google Earth e tem uma operação muito simples. Os utilizadores podem ampliar a área desejada no mapa e, em seguida, clicar no botão "Criar" para obter as cenas que definiram. A Google afirma que esta tecnologia tem um potencial significativo na educação.

Os professores podem recriar sítios históricos, como as ruínas de Pompeia, no seu estado original, oferecendo aos alunos uma experiência mais realista. Além disso, os utilizadores podem criar infográficos personalizados para aprender sobre uma área específica. Torna-se também possível criar plantas imobiliárias profissionais ou visualizar projetos de construção antes do seu início.

Criar imagens realistas com a IA

O sistema é adequado não só para fins funcionais, mas também para utilizações orientadas para o entretenimento. Os utilizadores podem mudar completamente a aparência dos seus locais favoritos, criando designs diferentes. A funcionalidade de criação de imagens baseada no Nano Banana 2 já está disponível mundialmente na versão web do Google Earth.

Os utilizadores apenas precisam de se focar num ponto do mapa e descrever o que desejam ver em formato de texto. A Google sublinha que este modelo produz resultados altamente realistas com base em dados de satélite e 3D existentes. Esta ferramenta desenvolvida altera significativamente a forma como os dados são visualizados nos mapas.

Este é mais um exemplo perfeito da forma como a IA da Google se está a integrar com os seus serviços. Em vez de entrarem em descrições complexas, podem pedir a criação de novas imagens, compostas e detalhadas, usando as imagens do mundo real e assim obtendo resultados ainda mais realistas.