Análise WRC 9 (Playstation 4)

WRC é novamente, o videojogo oficial da FIA World Rally Championship, tal como já aqui tínhamos antecipado e, a edição desta época já chegou.

Apesar das coisas irem mudar em breve no que toca a licenciamentos (a Codemasters está ao virar da esquina), a KT Racing lançou WRC9.

O Pplware pegou no volante e já se aventurou pelas pistas e circuitos desse Mundo fora.

Uma Longa e Próspera Carreira

Um dos modos mais badalados em redor de WRC 9, era precisamente o Modo Carreira. Isto, pois este tratava-se de um dos melhores modos de carreira existentes no universo dos jogos de desportos motorizados e as expetativas eram grandes.

E em WRC 9, continua a ser um modo bastante robusto. Tal como no anterior jogo, o jogador veste a pele de um diretor (e piloto) de uma equipa de Rally, na tentativa de sair vitorioso.

Ao início é dado a escolher ao jogador a alternativa se quer começar no Junior RC ou no WRC 3. A principal diferença, além dos carros, consiste no ritmo de evolução que o jogador tem ao longo da época.

Numa equipa de Rally, o piloto é a parte mais visível, mas, existem muitas mais pessoas envolvidas e cujo dia-a-dia terá de ser bem gerido. Existem mecânicos, meteorologistas, assessores financeiros, engenheiros e a contratação (e gestão) desses elementos da equipa é, também, da responsabilidade do jogador.

Um dos aspetos mais importantes a ter em conta na gestão da equipa está relacionada com o cansaço de cada pessoa. Quanto mais cansadas, pior o desempenho e como tal convém fazê-las descansar periodicamente. Creio que este assunto é algo desnecessário e supérfluo, mas, acaba por conferir um pouco mais de imersão à componente de gestão do emprego.

Outras tarefas como a gestão dos contratos com patrocinadores também são feitas pelo jogador e tudo isto culmina, claro está, na pista.

E opções para a pista não faltam. Semanalmente, quando não há nenhuma prova do Campeonato de Rallies a disputar, o jogador pode agendar vários tipos de eventos. Pode, por exemplo, participar em eventos de promoção de determinadas marcas, participar em Eventos Históricos ou entrar em Eventos de Condições Extremas.

Pode ainda, optar por dar um dia de descanso merecido aos elementos da equipa.

O Modo Carreira apresenta ainda algumas influências RPG, lembrando outros jogos como F1, por exemplo. À medida que vamos ganhando pontos de experiência podemos gastá-los em dezenas de melhorias em diferentes categorias.

É ao sabor deste ritmo que o modo Carreira evolui. O jogador participa nas provas do Campeonato Mundial de Rally e nos intervalos pode participar em eventos variados que lhe dão, experiência, dinheiro e reputação.

Cascalho, Neve, Asfalto…

O Campeonato Mundial de Rally percorre todos os continentes e, pelo caminho, passa por vários tipos de ambientes e pisos. (cascalho, neve, asfalto, …).

WRC 9, à semelhança dos seus antecessores consegue novamente levar até um patamar bastante elevado a condução dos carros e os seus comportamentos nos mais diversos pisos. E é aqui que WRC 9 realmente brlha.

É impressionante a forma como os franceses da KT Racing consegue reproduzir de uma forma tão efetiva, o comportamento dos carros nos diferentes pisos. A trepidação sobre o cascalho, o deslizar na neve, o queimar do asfalto…

E um exemplo claro dessa preocupação é ainda mais notória em algumas pistas onde se cruzam vários tipos de piso (ou no local de treinos, por exemplo). Por exemplo, a entrada numa curva em cascalho e saída em asfalto é imediatamente notória a diferença de tração e comportamento do carro.

Cada curva é um desafio diferente, cada salto é um momento perigoso,… exige-se toda a atenção do jogador, ao que se vê no ecrã às indicações do co-piloto.

E não posso deixar de referir a quase perfeição da sincronização das dicas que o nosso co-piloto nos dá, face ao que vemos no ecrã.

O jogo apresenta-se extremamente desafiante para quem quiser levar as coisas a sério e permitam-me um aviso extra: usar um Dualshock 4 é bastante mais exigente.

Ajudas? Quais ajudas?

WRC 9 é um jogo, que à semelhança dos anteriores, é exigente! Contudo, isso não quer dizer que não apresenta algumas ajudas simples aos jogadores.

Não existem em WRC 9, as quantidades imensas de assistências que outros jogos de carros apresentam. E muito menos ao nível da direção. As que se podem encontrar referem-se ao ABS e tração.

No entanto, não interessa quais as assistências que o jogador escolha, cada percurso de WRC 9 é um desafio. Sinceramente, considero que isto é positivo, apesar de poder afastar alguns jogadores.

No entanto, isso tem um custo. Uma desatenção, ou um esticar em demasia pelo carro e pode acabar em colisão ou capotamento. E, em cada pista, há dezenas de coisas que nos podem levar a um choque.

Devo confessar, no entanto, que os capotamentos no jogo parecem demasiado artificiais.

Videojogo ou transmissão de TV?

O grafismo de WRC 9 encontra-se muito bom de tal forma que nas repetições, por exemplo, pode apanhar-se alguém desprevenido que pense ser uma competição a sério a passar na televisão.

Os modelos dos carros estão fantásticos e, numa primeira abordagem, encontram-se fieis aos seus reais. E o sistema de danos, que pode ser parametrizável, também consegue reproduzir os prejuízos da carroçaria que as nossas desatenções provocam.

Existe toda uma exuberância na maior parte das pistas (e arredores), desde a neve e gelo da Suécia, ao asfalto ladeado por arvoredo no Japão e culminando nas poeirentas pistas do Quénia. Tal exuberância gráfica faz com que cada etapa, cada Rally e cada evento, seja mais credível.

A vegetação esconde a pista, o pôr do sol ofusca o caminho … pormenores deliciosos que fazem com que cada etapa se torne mais bela, mas, também mais exigente. E para isso, o nosso co-piloto adquire maior importância. É necessária máxima dedicação e concentração.

E os efeitos atmosféricos, que também têm um forte impacto na condução, estão também impressionantes. Em particular, os efeitos de chuva e neve que criam poças de água ou bancos de gelo nos quais o controlo do carro é extremamente difícil.

É até possível ver, em certos momentos, os drones e helicópteros a sobrevoar a pista, para depois nas repetições ver o que supostamente eles gravaram.

Mas nem tudo são rosas e em alguns casos, nota-se algumas texturas menos conseguidas no arvoredo e em algumas casas e outros objetos. Além disso, todo este processamento gráfico consome recursos pelo que são notórios por vezes, alguns soluços ocasionais.

Modos de jogo para todos os gostos

Além do modo Carreira que já referimos mais acima, existem muitos mais e bons motivos para se jogar WRC 9.

No modo Singleplayer existem modos para vários gostos:

Temporada que como o nome indica, corresponde a uma temporada onde o principal foco é, a condução.

que como o nome indica, corresponde a uma temporada onde o principal foco é, a condução. Partida Rápida , que dispensa descrição, claro.

, que dispensa descrição, claro. Treinamento , que será a melhor opção para quem quiser testar um carro e aprofundar melhor o seu conhecimento sobre a sua condução.

, que será a melhor opção para quem quiser testar um carro e aprofundar melhor o seu conhecimento sobre a sua condução. Área de testes

Desafios, que representam desafios diversos (atuais ou do passado do Rally) e que são encontrados também no Modo Carreira

No que respeita a Modos Multiplayer, existe o Multiplayer Online, no qual podemos aceder a partidas de emparelhamento rápido ou criar a nossa própria sala.

Existe ainda aquilo a que a KT Racing denomina de Eventos Online, que correspondem a corridas ou eventos lançados no jogo e que apelam ao piloto dentro de nós para subir nos rankings online.

Para quem procura entretenimento multiplayer local, o jogo possui a opção de se jogar em Tela Dividida.

Um aparte para o Clubs Mode. Trata-se de uma modo que permite a criação de campeonatos personalizados e a partir daí, ou convidar amigos a participar, ou então deixá-los abertos para a comunidade.

De salientar ainda, o ingresso de 3 novas etapas: Japão, Nova Zelândia e Quénia, em WRC 9, proporcionando perto de 35 novas especiais.

E convém referir ainda que, em breve e sob a forma de um update, há de vir o Modo de Foto, para os mais perfecionistas que queiram deixar lembranças para a posterioridade. E o Modo Co-Driver que colocará um jogador no papel de co-piloto enquanto o outro será o piloto. Promete…

Quanto a problemas graves no decorrer do jogo, apenas um que ocorreu mais que uma vez e, numa delas, crashou o próprio jogo. Durante uma etapa, após um choque o som do motor permaneceu durante alguns segundos e depois crashou o jogo por completo.

Veredicto

Com WRC 9, a KT Racing conseguiu novamente recriar o empolgante e extremamente desafiante mundo dos Rallies de uma forma como mais ninguém faz. Em tempos de mudança, WRC 9 faz jus à modalidade que representa, sendo o melhor jogo no mercado que tivemos oportunidade de experimentar até ao momento.

Não é à-toa que se trata do jogo oficial do FIA World Rally Championship. Isto é Rally!

WRC 9