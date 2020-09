Durante a apresentação dos novos produtos da Apple, uma novidade importante foi revelada. A gigante de Cupertino tem um novo SoC e, como sempre, é uma evolução face ao passado da marca. Este vai ter mais desempenho e ser melhor que os anteriores.

Algo que não foi detalhado foi o que este novo SoC tem de ganho face à proposta do ano passado. A Apple apenas se focou no A12 Bionic e no que há de novo. Isto abriu de imediato espaço para rumores e que dão como certo que o Snapdragon 875 poderá ser mais rápido que o A14 Bionic da Apple.

Porque comparou a Apple o A14 Bionic com o A12?

O novo coração do iPad Air é a grande aposta da Apple para este ano. Deverá ser este SoC a equipar o iPhone 12 e a mostrar como estes equipamentos evoluíram no último ano. Construído com litografia de 5nm, terá melhorias de 40% no processamento e 30% no processamento gráfico face ao A12 Bionic.

É precisamente esta comparação com o A12 Bionic que despertou alguma curiosidade e interesse. O normal na Apple é a comparação face ao modelo do ano anterior e isso poderá revelar que as melhorias deste não são significativas.

Snapdragon 875 vai bater o SoC do iPhone 12?

A informação que o conhecido leaker Ice Universe lançou no Twitter revela que esta diferença pode abrir caminho para o Snapdragon 875. A próxima proposta da Qualcomm poderá finalmente ultrapassar o que a Apple tem para oferecer.

Do que se sabe, o Snapdragon 875 será também construído com a técnica de fabrico de 5nm. Conta ainda com os CPUs Cortex-X1 e A78, que têm um desempenho 30% superior ao do Cortex-A77, que equipa o 865+, em processamento tradicional e duas vezes maior em tarefas de inteligência artificial.

Ganhos não o tornam especialmente rápido

Para além desta possibilidade, há ainda quem se tenha focado na comparação entre o A14 e o A13. Tendo em conta os ganhos apresentados pela Apple no ano passado, a melhoria que o A14 Bionic traz pode parecer marginal. Os valores apresentados dão conta de apenas uma melhoria de 17% no CPU e uns baixos 8% no GPU.

Claro que por agora são apenas especulações e rumores face ao que a Apple revelou e à forma como o fez. É realmente estranho não ter comparado com o A13, algo que normalmente não faz, mas apenas os testes reais vão provar esta possibilidade.