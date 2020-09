Os smartphones estão preparados para lidar com a mudança. Esta é muitas vezes imposta pelos utilizadores, de formas de que estes não controlam e que precisam. Falamos, por exemplo, da mudança do cartão SIM, quer seja por mudarem de operador, ou simplesmente por terem um SIM novo.

Nestas situações é necessário trocar o PIN associado, quer seja para um conhecido ou para um novo, mais seguro e com novos números, mais simples de memorizar. Este, apesar de ser um processo simples, nem sempre é conhecido. Por isso hoje mostramos como mudar o PIN de um novo cartão SIM num smartphone Android.

Como mudar o PIN de um novo cartão SIM

A cada novo cartão que as operadoras fornecem, existem sempre associado um novo PIN e um novo PUK. Se o segundo não pode ser alterado, o mesmo não acontece com o primeiro. De forma simples e direta o Android permite que este código seja mudado.

Para iniciarem este processo o novo cartão deve estar já inserido no smartphone e autenticado com o PIN que foi fornecido. Tudo acontecerá de seguida nas definições do Android, de forma intuitiva para o utilizador. Comecem então por abrir esta área.

Um processo muito simples no Android

Aqui dentro procurem a área Segurança e depois acedam a Definições adicionais. Esta levará para a área onde podem tratar de todos os elementos adicionais e que estão relacionados com a segurança do Android.

Vão encontrar aqui a opção Encriptação e credenciais, onde devem entrar. Finalmente vão ter acesso à opção que procuravam. Esta chama-se Configurar bloqueio do SIM, que depois tem dentro a opção Mudar PIN do SIM.

Devem testar no smartphone depois de mudar

Será pedido ao utilizador que indique o PIN atual, o que encontra associado ao cartão e depois o novo PIN que será usado no futuro. Este será pedido duas vezes. No fim deste processo o SIM ficará com o novo PIN, podendo ser reiniciado o smartphone para confirmar a mudança.

Este é um processo simples, ainda que com alguns passos a serem dados. Não sendo usado de forma frequente, ainda assim os utilizadores necessitam de saber quais os passos a dar para mudar o PIN de um novo cartão SIM.