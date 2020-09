É esta a nova GoPro Hero 9 Black! Tem ecrã frontal e mais autonomia

Quando se fala em câmaras de ação a GoPro é provavelmente a marca mais popular neste segmento. Depois de algum tempo sem novidades, foi agora lançada a GoPro Hero 9 Black.

Esta nova câmara destaca-se pelo facto de trazer um ecrã frontal para selfies e também oferecer maior autonomia.

Já é conhecida a nova GoPro Hero 9 Black. Esta nova câmara traz algumas novidades interessantes, das quais se destacam o ecrã frontal para selfies e também uma maior autonomia. Mesmo com a integração deste novo ecrã de 1,4″, a nova GoPro consegue oferecer mais 30% que a sua antecessora. O ecrã traseiro é de 2,27″ (nas versões anteriores era de 1,95″).

De acordo com as especificações, a bateria é agora de 1.720 mAh (nas versões anteriores, ou seja, nas Hero 7 e 8 a bateria era de apenas 1.220 mAh). Durante a apresentação foi feita uma demonstração e foi revelado que a Hero 8 foi capaz de filmar durante 1 hora e 15 minutos, enquanto a GoPro Hero 9, com as mesmas configurações, conseguiu 1 hora e 40 minutos.

De referir que esta câmara pode filmar a 5K e fazer fotos com resolução de 20 MP. Também grava em 4K, 2,7K, 1440p e 1080p. A HERO9 Black captura até 240 frame por segundo, permitindo cenas incríveis em câmara 8x mais lenta.

Outra grande novidade é a possibilidade de adicionar uma lente. A fabricante irá lançar também a Max Lens Mod, que é a lente “oficial” que poderá adicionar à GoPro. Não há informações se haverá outras lentes compatíveis com esta câmara.

Esta nova GoPro pode também ser ligada ao PC e funcionar com WebCam (função que apenas estava em beta no modelo anterior). Ao nível da estabilização, a tecnologia Hypersmooth chegou agora à versão 3.0. Sabendo a GoPro, é a estabilização mais avançada que alguma vez foi criada.

Veja a nova GoPro Hero 9 Black em vídeo

A GoPro Hero 9 Black já está disponível hoje no mercado com um preço de 379,98 € com assinatura GoPro de 1 ano. Sem assinatura, o valor é de 479,99 €. A lente Max Lens Mod custa US$ 99,99.