E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades na interface MIUI da Xiaomi, do que poderá trazer o novo Samsung Galaxy Z Flip 2, do sucesso do iPhone 11, de diversos avanços na ciência e muito mais.

Apresentada há poucos dias, a MIUI 12 tem sido um dos temas principais das últimas semanas. A Xiaomi tinha esta novidade para dar a conhecer, o que fez com a apresentação do novo Mi 10 Lite Zoom Edition.

Se por agora esta nova versão da MIUI está apenas em testes no território chinês, há uma novidade não oficial para todos. Quem quiser testar a nova MIUI, já o pode fazer graças ao trabalho de um grupo de utilizadores da marca chinesa.

À medida que o coronavírus continua a assolar diversos países em todo o mundo, surgem também diferentes mecanismos para ajudar no combate deste surto.

Um dos mais recentes é um pequeno sensor que se coloca na pele e que poderá ajudar a detetar os primeiros sintomas da COVID-19. O dispositivo é então capaz de determinar a origem, a duração e o tempo da tosse, tentando desta forma identificar o progresso da doença.

A produção de smartphones está novamente em atividade, mesmo que ainda não seja ao ritmo de há uns largos meses. A Samsung está dedicada ao desenvolvimento de novos equipamentos, incluindo segundas versões dos já lançados, como o Galaxy Fold 2, esperado ainda este.

Mas as surpresas podem ir mais além. Isto, porque a empresa sul-coreana registou a patente do Galaxy Z Flip 2, onde se pode ver a presença de uma câmara tripla.

A Apple tem estado particularmente ativa, embora longe dos parâmetros que conhecemos. O estado pandémico que envolve o planeta tem deixado o mercado dos smartphones muito aquém dos números normais. Contudo, o primeiro trimestre veio ainda eleger o iPhone 11 como o smartphone com o maior sucesso para a Apple nos dias que correm.

Após o lançamento do iPhone SE de 2020, que Tim Cook tem-no promovido como o iPhone que irá atrair utilizadores Android a entrar no ecossistema Apple. Agora, foi dado a conhecer que o iPhone 11 foi o smartphone mais vendido em todo o mundo no primeiro trimestre deste ano.

A OMS estima que cerca de 48 milhões de pessoas no mundo sofram de demência, sendo a doença de Alzheimer a responsável por cerca de 65% desses casos. Uma doença, que rouba a lucidez e a vida, é alvo de vários estudos, tendo em vista soluções, tratamentos ou apaziguadores dos sintomas. Da Universidade de Medicina de Boston surge um algoritmo projetado para prever com precisão o risco e realizar um diagnóstico para a doença de Alzheimer.

As descobertas do estudo foram publicadas no jornal de neurologia Brain.

No início da pandemia provocada pela COVID-19, um dos temas em debate mais frequente era os ventiladores. Felizmente, até ao momento, o Serviço Nacional de Saúde não chegou a nenhum ponto de colapso sendo que a taxa de ocupação dos cuidados intensivos ronda os 57%.

De acordo com informações recentes, o ventilador da Marinha portuguesa poderá ser comercializado dentro de “2 meses”.

Há muito que se sabia que a Microsoft estava a preparar a chegada de novidades na sua linha Surface. As provas eram evidentes e os rumores não paravam de surgir e de mostrar que havia algo a ser criado para muito breve.

Esse momento chegou agora e as novidades foram dadas a conhecer. A Microsoft apresentou os novos Surface Go 2 e Surface Book 3 e as novidades são muitas para esta sua linha de computadores únicos.

A Google tem o Android 11 em pleno desenvolvimento. As primeiras versões iniciais de testes estão já a ser avaliadas por alguns utilizadores. Por agora tudo se limita aos Pixel, mas espera-se que em breve seja alargada.

Tudo acontece normalmente na conferência I/O, mas este ano o cenário é diferente e especial. Por razões óbvias, a Google resolveu mudar a apresentação deste novo sistema e revelou agora como tudo se vai passar.

A Toyota e a Lexus prometeram até 40 novos carros elétricos nos próximos 5 anos. Nesse sentido, o Lexus UX 300e será o primeiro carro movido exclusivamente a energia. Este será lançado nos próximos meses com um motor de 204 cv e um alcance de mais de 300 km. Contudo, a sua bandeira é outra. Conforme foi avançado, a marca atribui 10 anos de garantia à bateria.

Pese o facto desta pandemia ter travado algumas apresentações deste carro, como, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ainda assim, a marca não o quer “fechado” dentro de portas por mais tempo.

Chama-se Spot e é dos mais avançados robôs da empresa Boston Dynamics. De tal forma que este é hoje um produto comercial e está em funções em vários cenários. Se antes estava num hospital a dar apoio, agora, num projeto-piloto para parques em Singapura, os cães robôs estão já a patrulhar a área para lembrar as medidas de controlo, que evitam a propagação do coronavírus.

Este robô tem tido uma progressão impressionante no mercado. É um dispositivo que pode atuar nos mais variados cenários e agora está na luta contra a COVID-19.

O mês de maio parece que será forte em smartphones Redmi, a submarca da Xiaomi. O Redmi 9, que também chegou a ser apontado como Redmi 10, já é uma realidade no site da Xiaomi pelo que o seu lançamento deverá estar para breve.

O que é que se sabe sobre ele e sobre os restantes lançamentos previstos?

Soa estranho, parece estranho e é mesmo estranho! Contudo, recentemente foi publicado um estudo que revela que uma combinação de chichi e solo lunar pode fornecer material de construção adequado para os viajantes espaciais. Sabemos de antemão que no Espaço nada se perde e tudo se transforma.

Depois de usarem o chichi dos astronautas para converter em água potável, agora este fluído humano tem outra serventia.

Um smartphone modular? A moda dos smartphones modulares continua, apesar da pouca força! Em 2013 falamos aqui, pela primeira vez, do Fairphone. Este smartphone destaca-se por ser constituído por módulos, o que facilita em caso de avaria ou atualização.

O Fairphone 3 é um smartphone 4G modular e está já à venda em Portugal, exclusivamente na NOS.