Novo Samsung Galaxy Z Flip 2 poderá vir com três câmaras

A produção de smartphones está novamente em atividade, mesmo que ainda não seja ao ritmo de há uns largos meses. A Samsung está dedicada ao desenvolvimento de novos equipamentos, incluindo segundas versões dos já lançados, como o Galaxy Fold 2, esperado ainda este.

Mas as surpresas podem ir mais além. Isto porque a empresa sul-coreana registou a patente do Galaxy Z Flip 2 onde se pode ver a presença de uma câmara tripla.

Tal como dissemos acima, depois de vários rumores acerca da possibilidade de um novo Galaxy Fold, sabe-se agora que a segunda edição deste smartphone dobrável da Samsung chegará ainda neste ano de 2020.

Mas as novidades, nomeadamente nos dobráveis topo de gama da marca, podem não ficar por aqui.

Samsung regista patente do Galaxy Z Flip 2 com câmara tripla

De acordo com uma patente registada pela Samsung no WIPO (World Intellectual Property Organization), há um Galaxy Z Flip 2 a ser ponderado. Mas este tem uma particularidade ainda mais interessante, pois a patente exibe imagens de um dobrável com um sistema de câmara tripla. O atual modelo conta com duas câmaras.

A empresa estará então a apostar sobretudo na fotografia, uma vez que as imagens mostram um equipamento semelhante à sua primeira edição. As imagens da patente foram reveladas pela equipa do LetsGoDigital neste sábado.

Outra informação curiosa, e que podemos observar na patente, é que a Samsung ainda não se decidiu acerca da disposição e tamanho do sistema de câmaras, bem como do ecrã traseiro.

O Modelo A mostra ambos os componentes na horizontal, semelhante ao Galaxy Z Flip que já conhecemos. Mas o Modelo B exibe uma outra versão, onde as câmaras estão dispostas na vertical e o ecrã, mais largo, na horizontal.

Para já são apenas conhecidas estas informações em forma de patente. Mas caso a Samsung avance em força com a ideia, muito provavelmente em breve saberemos mais pormenores como especificações das câmaras, características gerais, preço e disponibilidade.