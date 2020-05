A Google tem o Android 11 em pleno desenvolvimento. As primeiras versões iniciais de testes estão já a ser avaliadas por alguns utilizadores. Por agora tudo se limita aos Pixel, mas espera-se que em breve seja alargada.

Tudo acontece normalmente na conferência I/O, mas este ano o cenário é diferente e especial. Por razões óbvias, a Google resolveu mudar a apresentação deste novo sistema e revelou agora como tudo se vai passar.

Grandes novidades da Google para o Android

Já nos habituámos a ver na conferência I/O a apresentação das novas versões do Android. A Google guarda para este momento a revelação de muitas das suas novidades e mostra o caminho que vai seguir nos próximos meses.

Porque 2020 é um ano diferente e onde a I/O não se vai realizar de forma física, a Google tem uma novidade para dar a conhecer o Android 11. Vai realizar a apresentação da primeira versão de testes por streaming, no dia 3 de junho, pelas 16:00.

“The Beta Launch Show”: Smartphones agradecem

Nesta apresentação, e do que foi revelado, a Google vai detalhar todas as novidades e mostrar como a nova versão do Android poderá ajudar os utilizadores. São várias as áreas onde este sistema vai evoluir e ser ainda melhor.

Com este anúncio a Google revelou também as janelas de lançamento das suas versões. Assim, e no dia 3 de junho, seguirá a primeira versão beta. A segunda chegará mais tarde do que o previsto, com a última versão a surgir ainda em setembro, dentro dos planos iniciais.

Nova versão de testes do Android 11

Entretanto, e dando continuação aos planos, surgiu a Developer Preview 4. Apesar de não trazer grandes novidades, traz melhorias no 5G, nas opções de segurança e privacidade, atualiza o Google Play System e melhora o desempenho das câmaras.

Estas são grandes novidades da Google para o Android 11 e para os smartphones. Não vai interromper o desenvolvimento do Android e garante tudo para que a nova versão esteja com os fabricantes e os programadores a horas.