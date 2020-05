H+a muito que se sabia estava a preparar a chegada de novidades na sua linha Surface. As provas eram evidentes e os rumores não paravam de surgir e de mostrar que havia algo a ser criado para muito breve.

Esse momento chegou agora e as novidades foram dadas a conhecer. A Microsoft apresentou os novos Surface Go 2 e Surface Book 3 e as novidades são muitas para esta sua linha de computadores únicos.

As novas propostas da Microsoft não querem criar novas linha de design ou romper com o que era já conhecido dos modelos anteriores. É sim uma renovação completa do hardware onde o que de mais moderno está presente e novas propostas surgiram.

Surface Book 3

O Surface Book 3 é a renovação de um portátil que veio mudar completamente o mercado. Leva o conceito de híbrido a novos níveis e mostra-se como uma máquina diferente de tudo o que existe. Este novo modelo foi renovado e há novo hardware presente.

Com ecrãs de 13,5 ou 15 polegadas, estes novos modelos trazem agora os novos processadores Intel de 10ª geração, com TDP de 15W. Esta novidade torna estes modelos muito eficientes, graças ao fato de manterem valores térmicos muito baixos.

A gama Surface Book 3 permite agora suporte até 32 GB de RAM e, graças às unidades M.2 no formato 2280, são permitidas capacidades de 1 TB e até 2 TB. Estes valores de armazenamento estão apenas disponíveis nos modelos topo de gama.

No modelo de 13,5 polegadas é possível escolher 2 tipos de placas gráficas. Temos a Intel Iris Plus integrada ou uma NVIDIA dedicada, a GeForce GTX 1650 Max-Q. No caso do modelo de 15 polegadas poderá escolher uma GTX 1660Ti ou uma gráfica dedicada Quadro RTX 3000.

Especificações Surface Book 3 Especificações Surface Book 3 Ecrã PixelSense touch de 13,5 polegadas (3.000 x 2.000, 3: 2); PixelSense touch de 15 polegadas (3.240 x .2160 3: 2) Processador Intel Core i5-1035G7 (até 3,7 GHz, 15W TDP) Intel Core i7-1065G7 (até 3,9 GHz 8 MB de cache 15W TDP) Graficos Intel Iris Plus G7; Intel Iris Plus G7 + NVIDIA GTX 1650 Max-Q 4 GB; Intel Iris Plus G7 + NVIDIA GTX 1660Ti Max-Q 6 GB; ntel Iris Plus G7 + NVIDIA RTX Quadro 3000 6 GB RAM Até 32 GB LPDDR4X Câmaras Câmara traseira de 8 MP com autofoco; Câmara frontal de 5 MP; Câmara IR para reconhecimento facial Armazenamento Até 2 TB de SSD M.2 NVMe Ligações Surface Connect, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB-C (USB 3.1 Gen 1) Porta áudio, 2 x USB 3.0, leitor de cartão SD Autonomia Até 15,5 horas (13,5 polegadas); Até 17,5 horas (15 polegadas) Dimensões 312 x 232 x 13-23 mm (13,5 polegadas) 343 x 251 x 15-23 mm (15 polegadas) Peso 1,53 / 1,64 kg (13,5 polegadas) 1,9 kg (15 polegadas)

Surface Go 2

A segunda proposta da Microsoft é o Surface Go 2. Este traz uma pequena alteração importante no seu ecrã. Este passa agora a ter 10,5 polegadas e conta com tecnologia PixelSense. Ao reduzir a sua moldura, oferece o mesmo tamanho que o modelo anterior.

No seu interior encontramos agora os processadores Intel Pentium Gold combinados com 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de SSD. É mantido o modelo com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, em conhunto com um processador Intel Core M3 de 8ª geração, com desempenho até 64% maior que o anterior Intel Core M.

Entre as melhorias apresentadas pela Microsoft nesta apresentação, temos agora uma bateria que oferece um melhor desempenho, de acordo com a informação fornecida pela empresa.

O Studio Mics foi também incorporado, com um sistema de dois microfones na frente para melhorar as chamadas de vídeo (a câmara tem 5 MP) e reduzir o ruído de fundo que pode ser gerado.

Em termos de conectividade, o novo Surface Go tem WiFi e LTE e com ligações que consistem numa porta USB-C, porta áudio de 3,5 mm, leitor de cartão microSDXC e compatibilidade com a Surface Pen, a caneta digital da Microsoft.

Especificações Surface Go 2 Especificações Surface Go 2 Ecrã Resolução PixelSense de 10,5 polegadas 1.920 x 1.280 pixels com proporção 3: 2 Processador Intel Pentium Gold 4425Y; Intel Core M3-8100Y RAM 4/8 GB LPPDR3-1866 Armazenamento SSD de 64/128 GB Ligações Surface Connect, USB Type-C, MicroSDXC, Jack 3,5 mm para áudio Câmaras Câmara traseira de 8MP, Câmara frontal de 5MP Dimensões 245 x 175,2 x 8,3 mm Peso 544 gramas e 553 gramas com LTE Preço em dólares Surface Go 2 (Intel Pentium Gold, 4 GB, 64 GB): US $ 399 / € 459 Surface Go 2 (Intel Pentium Gold, 8 GB, 128 GB): US $ 549 Surface Go 2 (Intel Core M3, 8 GB, 128 GB ): $ 629 Surface Go 2 (Intel Core M3, 8GB, 128GB, LTE): $ 729 Surface Go 2 (Intel Core M3, 8GB, 256GB, LTE): $ 879

A Microsoft colocará estes modelos no mercado em junho, num conjunto de países especificados. Os preços estão em linha com os modelos anteriores. Todas as novidades de hardware são bem-vindas e vão melhorar ainda mais estas máquinas.