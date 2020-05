Todos os meses a Antutu mostra ao mundo os dados que esteve a recolher com as suas apps. Estas avaliam as prestações dos smartphones e revelam aqueles que se destacam. É um top onde podem ver os smartphones mais rápidos.

Com algumas mudanças importantes no mercado, a lista volta a agitar-se e tem agora novidades. Tudo parece estar nas mãos do SoC Snapdragon 865 da Qualcomm, mas com diferenças importantes entre os smartphones presentes.

A nova lista da Antutu dos mais rápidos

A escolha de um smartphone recai sobre vários fatores. Por isso, os potenciais compradores gostam de estar informados e aqui a Antutu representa um papel importante. Com as suas apps avalia as prestações dos equipamentos e gera tops mensais.

O referente ao mês de abril de 2020 surgiu agora e tem dois pontos que saltam de imediato à vista. O primeiro é domínio total do Snapdragon 865 da Qualcomm nos equipamentos. Todos os smartphones desta lista são equipados com este SoC.

Snapdragon 865 domina em todas as marcas

A segunda curiosidade é o domínio do grupo BBK Eletronics (Oppo, OnePlus, vivo e Realme). Estas marcas assumem 8 das 10 posições do ranking, deixando apenas 2 para a Xiaomi, em 2 das suas subsidiárias, a Redmi e Black Shark.

O Oppo Find X2 Pro (com 12 GB + 256 GB) mantém a primeira posição esta lista, seguido do Oppo Find X2 (com 8 GB + 256 GB), que agora conquistou este lugar. São seguidos pelo iQOO Neo 3 (com 18 GB + 256 GB), pelo Xiaomi Mi 10 Pro (com 12 GB + 512 GB) e o Oppo Ace 2 (com 8 GB + 128 GB).

Os smartphones mais interessantes do mercado

Na segunda metade deste top temos o Redmi K30 Pro (com 8 GB + 128 GB), o iQOO 3 (com 12 GB + 256 GB), o Realme X50 Pro 5G (com 8 GB + 126 GB). A terminar temos o Vivo NEX 3S 5G (com 12 GB + 256 GB) e o Black Shark 3 Pro (com 12 GB + 512 GB).

Com grandes quebras de vendas esperadas no mercado dos smartphones, as marcas vão de certeza reagir. Isso vai trazer novos smartphones com ainda mais capacidades e, principalmente, mais rápidos.