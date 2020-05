Cada vez mais as empresas tecnológicas estão interessadas nos mercados financeiros. Esta é uma nova área onde existe inegavelmente uma aposta e onde existe muito dinheiro para ser ganho. A Apple, a Samsung, a Google e até a Huawei estão presentes.

Se inicialmente eram apenas sistemas de pagamentos associados aos smartphones, o passo seguinte são os cartões de crédito e de débito. A Samsung tem já os seus planos e muito em breve vai ter também o seu cartão de débito.

Samsung Pay vai crescer muito em breve

Desde que apresentou há 5 anos o Samsung Pay que este tem crescido e tornado-se melhor. Este sistema de pagamento está presente nos smartphones da marca e quer fazer a ponte entre o mundo físico e os smartphones, na área dos pagamentos.

Claro que a marca quer crescer ainda mais e seguir as pegadas que outras concorrentes já seguiram, com a criação de cartões físicos. Estes podem ser controlados de forma total pelas apps presentes nos smartphones e complementam o cartão físico, com um cartão virtual e digital.

Samsung vai lançar o seu cartão de débito

No momento em que comemora o 5.º aniversário do Samsung Pay, a empresa coreana revelou que tem planos para muito em breve revelar uma novidade. Esta deverá mudar a forma como os utilizadores gerem o seu dinheiro

Na prática, a Samsung deverá apresentar um cartão de débito, em parceria com a empresa SoFi. Para além deste cartão, deverá ser também possível fazer a gestão de contas e das verbas presentes diretamente nos smartphone da marca.

Forma mais simples de gerir o dinheiro

Não se sabe ainda se esta será a única parceria ou que a marca irá alargar a outras empresas e assim atingir outros mercados internacionais. Durante as próximas semanas vão ser conhecidos mais pormenores sobre esta novidade que chega no verão.

Com esta novidade a Samsung segue o caminho que a Apple, a Google e a Huawei já seguiram. É o passo lógico para fazer crescer o Samsung Pay e alargá-lo para as plataformas físicas e dar ao utilizador o controlo dos gastos e da gestão do seu dinheiro.