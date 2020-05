A forma como a China monitoriza e controla o acesso à Internet é conhecida por todos. Para além de bloquear muitos serviços no seu território, alegadamente avalia constantemente as mensagens trocadas e os sites que são acedidos.

O que não se esperava era que levasse esse controlo para fora do seu país. Um estudo recente revelou que o WeChat está a avaliar os conteúdos trocados fora da China e que bloqueia os que não são desejados.

WeChat está a monitorizar as conversas

O WeChat é um dos mais usados e conhecidos serviços de mensagens na China. Este está presente em quase todos os smartphone e é usado da mesma forma que o Messenger ou o WhatsApp. Claro que no caso da aplicação chinesa, o controlo é muito maior.

Aparentemente este controlo é levado ao extremo e a monitorização parece estar a ser feita também fora da China, onde não era esperada. Quem descobriu este comportamento foi o laboratório The Citizen Lab da Universidade de Toronto.

anterior próxima

Conversas e ficheiros são avaliados em tempo real

Do que é revelado neste estudo, o WeChat estará a monitorizar todas as conversas tidas na sua plataforma. Procura encontrar e avaliar ficheiros que possam ser contrários às políticas existentes no território chinês.

Sempre que um destes ficheiros é encontrado ele é bloqueado e não acaba na app do utilizador na China. Ao mesmo tempo, estes padrões alimentam os filtros de censura, que são depois usados depois para bloquear outras mensagens similares.

China está a fazer censura fora do território?

Confrontado com esta questão, a WeChat apenas apresentou a sua normal justificação de que respeita as regras que lhe são impostas. No entanto, parece estar a incumprir as da Play Store e da Google, ao não ser clara no que faz com as mensagens.

Se este comportamento não era considerado anormal dentro do território chinês, não era esperado fora da China. Mesmo sendo um serviço maioritariamente usado na Ásia, muitos precisam de o usar no resto do mundo, para comunicar de forma simples.