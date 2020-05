A versatilidade do Windows 10 permite que seja usado em vários cenários. Tão depressa é uma máquina de trabalho como passa a ser uma consola dedicada aos jogos e ao entretenimento que os utilizadores querem e precisam.

Pois este último modo é de todos o mais exigente em termos de recursos e de hardware. Sempre que existem problemas este são rapidamente detetados e existe uma forma que pode ajudar nestes momentos. Saiba como resolver problemas com jogos no Windows 10.

Um problema bem identificado

Partindo da ideia que estas máquinas dedicadas aos jogos têm hardware dedicado e escolhido, o seu desempenho terá de ser o melhor. Claro que necessitam do Windows 10 para dar o seu melhor e estar livre de problemas.

Isto nem sempre acontece, como tem estado, entretanto, a ser mostrado recentemente. Muito utilizadores relatam que o desempenho do Windows 10 está longe do esperado, associando esta situação aos drivers das placas de vídeo da Radeon RX 5000 da AMD.

A solução para conseguir ter os jogos

Os relatos que existem dizem que o problema afeta jogos como o Call of Duty: Warzone ou o League of Legends. Nestes o PC simplesmente bloqueia de forma aleatória e não pode ser usado até ser reiniciado de forma manual.

Enquanto a solução não é apresentada pela Microsoft ou pela própria AMD, existem uma solução que a maioria dos afetados está a usar. É simples de aplicar e tem estado a ter resultados muito satisfatórios em resolver o problema.

Uma simples definição do Windows 10

Comecem por abrir as Definições do Windows 10, diretamente a partir do Menu Iniciar. Aí dentro, das várias opções presentes e disponíveis para serem usadas, devem escolher a que tem o nome Jogos.

Uma vez dentro desta área, devem escolher o separador Modo de Jogo na lista que está à esquerda. Isto alterará as opções presentes do lado direito e mostrará uma única opção. Esta chama-se Modo de Jogo e deverá ser desativado.

Tudo deverá ficar resolvido em breve

A melhoria não deverá ser imediata, uma vez que os jogos não estão a ser executados. No entanto, e ao jogar, os problemas relatados devem de imediato desaparecer e o Windows 10 deverá ter um desempenho melhor no que toca à estabilidade.

Devem manter este modo desativado até que a AMD liberte novos drivers para tratar deste problema. Nesse momento podem trazer de novo o modo de jogo e assim ter as melhoras que a Microsoft tem par o Windows 10.