O mês de maio parece que será forte em smartphones Redmi, a submarca da Xiaomi. O Redmi 9, que também chegou a ser apontado como Redmi 10, já é uma realidade no site da Xiaomi pelo que o seu lançamento deverá estar para breve.

O que é que se sabe sobre ele e sobre os restantes lançamentos previstos?

Redmi 9 surge no site da Xiaomi

O Redmi 9 está descrito na página de certificação global de RF da Xiaomi. Assim, confirma-se a existência do telefone, com o número do modelo – M2004J19G. O seu aparecimento não é novo, tendo já este número de modelo sido detetado num lote de dispositivos recentemente certificados pela 3C.

As certificações não revelam muito do modelo, mas existem alguns pormenores que já se vislumbram. Nomeadamente, na certificação pela 3C, é indicado que o smartphone terá um carregador de 10 W. O que é estranho, considerando que o Redmi 8 suporta carregamento a 18 W.

Os rumores e muitas incógnitas

O processador integrado ainda não é uma certeza. Será um MediaTek, no entanto, há rumores que apontam para o MediaTek Dimensity 800 e outros para o Helio G70. Em qualquer um dos casos seria uma grande evolução face ao Redmi 8.

Uma imagem que surgiu no final do mês de março na Internet sugere que este smartphone de baixo custo vai ter quatro câmaras na traseira. Segundo a fonte de divulgação da foto, o smartphone terá então uma câmara principal de 13 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e ainda um sensor de profundidade de 2 MP.

Há ainda a indicação de que o smartphone venha com um ecrã bastante generoso, de 6,6 polegadas.

Outros Redmi prontos a chegar ao mercado

Além do Redmi 9, espera-se que o mês de maio traga consigo o Redmi K30 5G Extreme Edition. Aliás, este já foi confirmado pela marca e para dia 11 de maio. O Redmi 10X estará também a ser preparado para chegar ao mercado durante os próximos dias.

De relembrar que a Xiaomi tem ainda marcado para dia 19 de maio o lançamento da MIUI 12 Global.