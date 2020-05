MIUI 12 Global será apresentada este mês e a versão Developer já está disponível na China

A MIUI 12 foi apresentada na China no passado dia 27 de abril. As especificações foram dadas a conhecer, os modelos preparados para receber a versão chinesa também, mas para o mercado Global há ainda algumas questões.

A Xiaomi, através da sua conta do Twitter dedicada à MIUI, lançou um desafio aos seus fãs que parece revelar o anúncio da MIUI 12 Global. Além disso, a MIUI 12 Developer já está pronta e a chegar a 32 modelos de smartphones na China.

Xiaomi lança desafio aos Mi fãs

Foi através da sua conta do Twitter dedicada à MIUI que a Xiaomi lançou um desafio de lógica matemática aos seus Mi fãs. Através de uma sequência de figuras, pedia para que se descobrisse um número.

Mas que número é este? Ao que tudo indica será uma data e poderá ser a data de lançamento da versão Global da MIUI 12.

Contas feitas, a resposta é 19. Assim, 19 de maio está a ser apontada como a data para o evento esperado.

MIUI 12 para programadores já está a chegar aos smartphones na China

Este desafio foi lançado numa altura em que, na China, acabou de ser lançada a versão da MIUI 12 Developer. A versão para programadores começou a ser disponibilizada para 32 modelos de smartphones Xiaomi e Redmi.

O anúncio foi feito também há poucas horas na rede social chinesa Weibo dedicada também à MIUI.

Na lista não consta o Xiaomi Redmi Note 8 Pro. A empresa chinesa, por problemas de bricking associados, descartou a atualização neste smartphone por se tornar inútil.

Há que destacar que a MIUI 12 vem com melhorias ao nível do Dark Mode, tem novos “Super Walpapers” com imagens em 3D da Terra e de Marte (que pode descarregar aqui). Vem ainda com novas animações e gestos e com uma nova forma da Xiaomi mostrar as principais informações do sistema. Destacam-se ainda as chamadas inteligentes e especificações de privacidade aprimoradas.

Vamos aguardar por dia 19 de maio para perceber o que é que a Xiaomi tem reservado para o mercado global.