Vai ser mais fácil encontrar o seu portátil perdido ou roubado

A ideia não é nova, a Apple já o faz há alguns anos de outra forma, mas deu o mote no ano passado, com a tecnologia AirTags, e vem no seguimento de uma maior preocupação pela localização dos nossos dispositivos. Assim, a sua ansiedade de poder perder o seu portátil poderá ser amenizada com esta parceria, estabelecida entre a Intel e a Tile.

Segundo as tecnologias envolvidas, em breve o computador irá dizer onde está, e até enviar as coordenadas GPS da sua última localização conhecida.

Tile e Intel vão criar tecnologia dedicada de localização para portáteis

O sistema da Apple Encontrar é uma precisa ajuda e ajudou seguramente muitas pessoas a encontrar o iPhone ou o seu MacBook perdido. Nesse sentido, e após uma nova melhoria do sistema pensado com as AirTags, parece haver mais players do mercado tecnológico a desenvolver este tipo de dispositivos de segurança.

Segundo informações, a Intel estabeleceu uma parceria com a empresa de localização inteligente Tile. Ambas querem trazer ao mercado uma tecnologia dedicada de localização de portáteis.

O Tile já é conhecido pelas suas etiquetas de localização com Bluetooth que podem ser ligadas a vários objetos e podem localizá-los através das suas aplicações Android ou iOS. Não há necessidade de uma ligação à internet. Além disso, a aplicação também armazena as coordenadas GPS da localização, quando teve o último contacto com a etiqueta do localizador.

Por outras palavras, se o seu portátil estiver debaixo do sofá lá de casa, ou mergulhado no fundo de uma grande pilha de roupa, será mais fácil encontrá-lo. Mas há outros cenários mais interessantes!

Vejam este exemplo do combinar do Tile com um porta-chaves:

Tecnologia deverá estar no mercado ainda este ano

Conforme é referido, esta parceria tem tudo para dar certo. E se tudo correr como previsto, até ao final de 2020 as pessoas já terão esta tecnologia nos seus computadores portáteis com processadores Intel. Além desta informação, ainda não existe muita mais, principalmente sobre os detalhes de utilização e funcionamento do localizador. No entanto, a Tile e a Intel estão em conversações com vários fabricantes de computadores pessoais para se resumirem à melhor experiência de Tile para os utilizadores.

A empresa disse que a tecnologia de localização de computadores portáteis será capaz de encontrar computadores portáteis mesmo quando estão em modo de espera.

Para além do Bluetooth, tem também um modo “community find” que utiliza toda a rede de aplicações Tile para encontrar o seu dispositivo perdido. Se isso chegar também aos computadores portáteis, vai certamente tornar as nossas vidas muito mais fáceis.

Portátil perdido poderá ser achado

Se dentro de casa, na escola ou no trabalho esta tecnologia será útil, nos aeroportos ou na esplanada de um bar, ainda será mais interessante. Um dia, com mais máquinas a dispor desta ferramenta de localização, a grandeza da rede de localizadores poderá ser um fator determinante, quer para encontrar um computador portátil perdido, quer para dissuadir quem queira “pôr a mão em propriedade alheia”.

Além disso, ser Bluetooth é uma vantagem, dado que pode comunicar com outras máquinas (dessa tal rede de localizadores), o que não está dependente da ligação à Internet, no dispositivo perdido. Este poderá ser, igualmente, um trunfo, para dar algo mais que a rival da Intel, a AMD. Concorrente que está lentamente a recuperar a distância para o líder atual.

Tudo isto se baseia nos esforços anteriores da Tile. Esta empresa colaborou com fabricantes de chips Bluetooth Low Energy (BLE), como a Qualcomm, a Toshiba e empresas de áudio, como a Sennheiser, a Bose e a Skullcandy para expandir o seu alcance.

A Tile estima que a exploração do mercado dos dispositivos eletrónicos lhe dará a oportunidade de atingir mais de 30 mil milhões de dispositivos ao longo dos próximos cinco anos.

Leia também: