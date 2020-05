Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Onde consigo encontrar um programador freelancer?

Boa tarde Pplware, A minha questão é a seguinte: Há alguma maneira de ver e/ou poder contactar uma lista de desenvolvedores freelancers? Isto porque, tenho bases de programação e muitas ideias para criação de apps mobile, mas não tenho essa capacidade. Gostava de falar com alguém da área para afinarmos pormenores e começar a desenvolver. Pagar um valor mensal por exemplo ou até dividirmos lucros em % do valor que a app rendesse. Cumprimentos, Ricardo Pereira

Resposta:

Ricardo,

Existem na Internet dezenas de sites e serviços onde pode encontrar freelancers para desenvolver o seu projeto e assim materializar as suas ideias.

Deverá procurar em cada um desses sites pela área que pretende desenvolver os seus produtos e depois escolher quem quer contratar mediante o seu portefólio.

Claro que pode e deve fazer uma entrevista, por videoconferência ou outra, para assim avaliar os conhecimentos e capacidade de desenvolvimento.

É nesta altura também que deverá negocial a forma de pagamento, seja por serviço, mensal ou percentagem de lucros.

Outra possibilidade que tem é procurar junto das universidades ou politécnicos por alunos que estejam em cursos de programação e que pretendam receber algum rendimento por trabalhos na sua futura área.

A motivação aqui será diferente e também a própria experiência é, provavelmente, mais reduzida. Mas, em contrapartida, terá custos mais reduzidos.

Procure e de certeza que encontrará o seu parceiro para desenvolver o seu projeto.

[Respondido por Pedro Simões]

Que antimalware devo instalar no meu PC?

Boa tarde, Para detectar alguns problemas no PC, comprei e instalei o Malwarebytes Premim (v. 4.1.0.56). O programa detectou e colocou em quarentena o malware existente e tem sido eficiente na detecção posterior, informando não haver mais ameaças, mas não resolveu por completo a situação. Posteriormente, instalei o FortiClient Free (v. 6.0.9.0277) que não detectou nada, possivelmente já limpo pelo Malwarebytes. Por último, instalei o GridinSoft Anti-Malware, ainda em fase de experimentação, detectou imenso malware, adware e vírus, que, pelos vistos não foi removido. Mas, para os retirar exige a compra do programa. Estranho que este GridinSoft informe existir o que os outros não detectaram. Já utilizei no passado Kaspersky Internet Security que me pareceu eficaz. Pretendo instalar um programa eficiente, mas tenho dúvidas qual a melhor opção, por isso, gostaria que me esclarecessem qual a melhor solução para detectar e remover este malware, adware e vírus de forma eficaz. Antecipadamente grato, apresento os meus cumprimentos. Francisco Vieira

Resposta:

Francisco,

A escolha de uma solução de segurança para o seu sistema operativo não deve ser um processo complicado. Existem muitas soluções no mercado e nem todas oferecem o que prometem.

Uma vez que já tem comprado o Malwarebytes Premim, e que aparentemente tem funcionado, o que recomendamos é que fique com este.

O GridinSoft Anti-Malware não nos parece ser uma boa escolha. Existem inumeros relatos de problemas e de falsos positivos detetados por esta solução.

Assim, o ideal é mesmo remover a instalação e não testar mais nenhuma. Existe este problema em testar várias soluções, nem todas com o mesmo nível de qualidade.

[Respondido por Pedro Simões]

Que se passa com o teclado do meu computador?

Bom dia e muito obrigado pelo excelente trabalho do site Pplware. Devido ao confinamento o meu filho está a usar um portátil com Windows 10 cedido pelo meu pai. Com frequência as teclas s d m g h (pelo menos…) não funcionam, levando algum tempo até regularizar. Já segui alguns procedimentos (tirar bateria para fazer reset, reinstalar drivers do teclado) mas o problema vai aparecendo. Com um teclado externo parece estar tudo bem. Não me parece que haja detritos no teclado. Achei que pudesse estar relacionado com as funcionalidades de teclas presas ou teclas lentas e tentei deixar tudo igual ao que tenho num desktop mas continuo com dúvidas. Escusado será dizer que substituir o teclado do portátil era algo que não pretendia fazer. Solicito e agradeço a vossa ajuda e como compreenderão uma resposta rápida era uma mais valia. Cumprimentos de um vosso fiel leitor. Fernando Miguel Cruz

Resposta:

Fernando,

De acordo com a sua descrição, não há nenhuma evidência de que se trate de um problema do sistema operativo, ou de qualquer outro software. Tudo indica que se tratará de um problema do próprio teclado, que pode estar relacionado com cada uma dessas teclas ou, dependendo do tipo de ligação do teclado à motherboard, poderá ser também problemas de contacto.

É claro que a resolução simples é a utilização de um teclado externo, mas naturalmente não é nada prático enquanto “computador portátil”. No entanto, e considerando os tempos atuais, fica evidente que está a ser utilizado como computador de secretária, e então um teclado externo até faz todo o sentido: mais prático, permite estar a maior distância do ecrã e é benéfico ergonomicamente.

Ainda assim, olhado à resolução do problema, poderá estar a variar com a temperatura que o computador atinge a determinada altura. Sugiro a verificação da ligação interna do teclado à motherboard, que poderá estar ligeiramente deslocada ou ter algum contacto oxidado, no entanto, o problema poderá mesmo ser nos contactos de cada tecla.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recupero a licença do meu Windows 10?

Solicitava o vosso esclarecimento para o seguinte: O meu computador pessoal tinha instalado o Windows 10 home, mas o disco rígido avariou de forma irrecuperável. Sugeriram-me substituir por um SSD, o que foi feito, com a instalação do Windows pro. Passados uns tempos, aparece a mensagem de que estava a expirar a licença do Windows, voltei lá para corrigir a situação. Agora voltou a aparecer. Não há uma maneira económica de obter uma licença definitiva, sem ter de recorrer a pagamento on line? O sistema Linux/Ubuntu é igualmente aceite nas comunicações por internet com os Serviços Públicos (Finanças, Saúde, Segurança Social…), Bancários, etc.? Desde já agradecido pela vossa atenção, apresento os meus cumprimentos. S. Sequeira

Resposta:

S. Sequeira,

Se o computador tinha licença OEM para o Windows Home, naturalmente que não serve para o Windows Pro.

Há licenças muito económicas, que pode adquirir em locais como a URCDkeys, mas o pagamento é obrigatoriamente feito online… e assim será cada vez mais daqui para a frente (aproveite para se habituar!).

Quanto a um sistema operativo Linux, claro que sim, que pode ser utilizado com qualquer serviço público. Para utilizar os serviços públicos só precisa de um browser, e isso sistema operativo Linux tem.

[Respondido por Hugo Cura]

O Huawei Mate 20 Pro é ainda uma boa compra?

Bom dia Sou um leitor assíduo do vosso “sítio”,e desde já deixem agradecer pela quantidade e qualidade de artigos que publicam. Estava a pensar adquirir um smartphone Huawei mate 20 pro,o meu problema é o smartphone já ter sido lançado à cerca de 2 anos e poder ser já um pouco datado(acho bastante razoável em termos de especificações,não tanto em termos de preço para um smartphone lançado nessa data). Gostava que me dessem a vossa opinião,e se acham que existem alternativas em termos de especificações/preço mais vantajosas as indiquem. Obrigado Carlos Silva

Resposta:

Carlos,

O Huawei Mate 20 Pro é ainda um smartphone capaz e que lhe dará uma excelente experiencia de utilização.

A evolução que a marca fez desde o seu lançamento é grande, mas foi feita para acompanhar a concorrência.

Faço ver que desde que foi apresentado ainda só tem mais 1 modelos à sua frente, o Mate 30 Pro.

Como vantagem, pode ver que este é um smartphone que ainda tem acesso à loja de apps da Google, algo que não sendo essencial, tem sido um entrave ao crescimento da marca.

Outro ponto positivo é que ainda tem atualizações e espera-se que no futuro continue a receber. Está na lista para receber em breve a EMUI 10.1, lançada há pouco no P40 Pro.

[Respondido por Pedro Simões]

A minha conta de email foi comprometida! O que faço?

Boa tarde. Pela segunda vez, parece que o meu e-mail está a ser usado para enviar emails com links fraudulentos para pessoas que eu conheço. Alguns nem tenho nos contactos, mas conheço. Através de um site aconselhado pelo vosso blog, ” haver i been spawned” vi que está minha conta consta como pirateada. O serviço que lá aparece eu nem conheço. Já troquei a password do e-mail e corri antivírus no meu portátil. Nada acusou. Vi o histórico de acessos à conta e aparentemente está tudo bem. Tive ainda outro problema estranho que me aconteceu no site recharge.com. Tentei criar conta mas nunca recebi e-mail de confirmação. Tentei depois com outro e-mail e funcionou. Já me está a afetar os nervos. Que posso fazer? Obrigado Sérgio Azevedo.

Resposta:

Sérgio,

A questão que se coloca é: será mesmo o seu email? É que provavelmente não será, mas sim alguém a tentar fazer-se passar por si, já que os campos de remetente de um email podem ser manipulados.

Quanto às suas credenciais terem sido apanhadas num qualquer leak listado no site “have I been pwned”, não é alarmante, em centenas de milhões digamos até que é normal. O mais importante aí é mesmo garantir que altera a palavra-passe com alguma regularidade e, mais que isso, que ativa a verificação em 2 passos sempre que possível. Esse verificação em 2 passos garante que, mesmo que alguém saiba ou descubra a sua palavra-passe, haverá sempre uma verificação adicional a fazer (código por SMS, código por chamada, código gerado por uma app auth 2FA).

Por fim, verifique que não sei email não tem reencaminhamentos ativos, pelo menos que desconheça, e que não há acessos POP ou IMAP que utilizem palavra-passe de aplicação, pelo menos no caso do Gmail (se for Gmail, veja aqui com a sua autenticação: myaccount.google.com/apppasswords).

[Respondido por Hugo Cura]

