Apresentada há poucos dias, a MIUI 12 tem sido um dos temas principais das últimas semanas. A Xiaomi tinha esta novidade para dar a conhecer, o que fez com a apresentação do novo Mi 10 Lite Zoom Edition.

Se por agora esta nova versão da MIUI está apenas em testes no território chinês, há uma novidade não oficial para todos. Quem quiser testar a nova MIUI já o pode fazer, graças ao trabalho de um grupo de utilizadores da marca chinesa.

Todos querem testar a MIUI 12

As novidades da Xiaomi para a MIUI 12 são muitas. A marca chinesa quer reinventar a sua interface Android e para isso criou melhorias em muitas áreas e muitas funcionalidades. Este trabalho vai agora ser testado decerto por muitos utilizadores.

Infelizmente, e tudo resulta de uma decisão da própria Xiaomi, estes testes vão estar limitados à China. A versão Global da nova MIUI chegará sem testes, não podendo assim ser experimentada pelos utilizadores nos diferentes mercados.

ROMs para instalar em qualquer smartphone Xiaomi

Esta decisão parece ser mantida, mas existe uma forma simples da MIUI 12 ser testada fora da China. Graças ao trabalho do fórum Xiaomi.EU, a nova MIUI foi traduzida e convertida para outros idiomas e pode ser instalada e testada.

A lista de smartphones que são suportados pode ser vista abaixo e as ROMs que devem ser usadas podem ser encontradas nesta página da Xiaomi.EU. A lista contempla também a indicação se essa instalação da ROM pode ser revertida.

Usar com cuidado por não serem versões oficiais

Apesar de estar listado, aparentemente a equipa da Xiaomi.EU acabou por abandonar o suporte para o Redmi Note 8 Pro. Deve-se principalmente a um problema que provoca um bloqueio no smartphone que não é simples de reverter

Recordamos que estas não são versões oficiais da MIUI 12 da Xiaomi e que por isso devem ser usadas com precaução. Ainda assim, e se quiserem testar esta nova versão da interface, só precisam de descarregar as ROMs e instalar no smartphone.