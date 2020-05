Adeus SMS! RCS chegou aos clientes da NOS, Nowo e MEO

Já ouviu falar em RCS? Ainda envia e recebe SMS? Com a quantidade de apps e serviços para conversação é natural que cada vez mais recorra envio de uma simples SMS, pois apenas permite o envio de texto. Mas dá jeito em algumas situações.

Recentemente o RCS (Rich Comunication Services) chegou aos clientes da NOS, Nowo e MEO.

Ao contrário das SMS, que apenas permitem o envio de texto, as mensagens enviadas através de RCS podem incluir imagens, chat, sons e vídeos. Apesar de serem tecnologias diferentes, tanto os smartphones com RCS nativos como as apps que também suportam este serviço, conseguem detetar as capacidades do destinatário.

Assim, quando quiser enviar uma imagem através deste serviço, a aplicação decide automaticamente se deve enviar por RCS ou por SMS/MMS. Garante-se desta forma que todas as mensagens são recebidas, independentemente do destinatário ter ou não RCS nativos ou app compatível.

Este serviço já estava disponível para clientes Vodafone, mas chegou agora aos clientes da NOS, Nowo e MEO. Segundo informações que o Pplware obteve, a Google fez o deploy em todos os operadores no início de maio. O suporte para este serviço tem chegado de forma aleatório aos clientes. De referir que esta é uma aposta da Google e não das operadoras.

Principais funcionalidades do RCS

Saber quando uma mensagem foi lida pelo destinatário

Pode enviar imagens sem ser via MMS

Pode enviar vídeos

Pode criar grupos

Utilização da rede Wi-Fi

Possibilidade de criar grupos de conversação

Saber quando o destinatário está a escrever a mensagem

Para ativar basta, no Android, ir a Definições, Funcionalidades de chat e verificar se já se encontra ativo.

Se tiver um pacote de SMS grátis, estas mensagens continuarão a ser grátis. Se a mensagem for enviada através de RCS (chat, imagem, vídeo, som), será cobrada como dados, sendo grátis através de Wi-Fi ou descontada do pacote de dados do seu tarifário se for utilizada a rede 3G ou 4G.