Vodafone oferece também chamadas e SMS gratuitas para a Venezuela

Na sequência dos graves tremores de terra que atingiram a Venezuela, a Vodafone anunciou uma medida de apoio para facilitar o contacto com o país. A operadora vai disponibilizar comunicações gratuitas durante uma semana para atenuar o impacto desta catástrofe.

Apoio solidário da Vodafone para a comunidade venezuelana

Para ajudar a mitigar as consequências da recente atividade sísmica, a Vodafone decidiu isentar de quaisquer custos as chamadas de voz e o envio de mensagens escritas (SMS) efetuadas a partir de Portugal.

Esta iniciativa abrange as ligações com destino a números da rede fixa e móvel na Venezuela e terá a duração de sete dias.

Adicionalmente, a empresa de telecomunicações informou que os seus clientes em regime de roaming em território venezuelano não serão taxados por comunicações para qualquer destino, incluindo a utilização de dados móveis.

NOS também se junta à iniciativa de ajuda

Esta resposta humanitária da Vodafone não é única, uma vez que a NOS também implementou uma campanha semelhante. Os clientes desta operadora podem realizar chamadas internacionais sem custos para a Venezuela até ao dia 5 de julho.

Os violentos abalos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter provocaram já centenas de vítimas mortais e milhares de feridos.

Entre as perdas humanas confirmadas, contam-se infelizmente cidadãos de nacionalidade portuguesa, o que motivou o envio de equipas de resgate europeias, incluindo forças de salvamento nacionais, para auxiliar nas buscas locais.

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