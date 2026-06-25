NOS oferece chamadas gratuitas entre Portugal e Venezuela

Em solidariedade com as vítimas do sismo na Venezuela e com o objetivo de ajudar as pessoas a manterem-se ligadas aos seus familiares e amigos que possam encontrar-se no país, a NOS está a oferecer chamadas gratuitas entre Portugal e Venezuela.

Chamadas telefónicas internacionais de clientes NOS

Entre 25 de junho e 5 de julho, as chamadas telefónicas internacionais de clientes NOS para números venezuelanos serão gratuitas. Da mesma forma, as chamadas para Portugal de clientes NOS que estejam na Venezuela serão isentas de custos de roaming.

Com esta iniciativa, a NOS pretende facilitar o contacto entre famílias e amigos neste momento particularmente difícil, contribuindo para que os seus clientes possam comunicar sem preocupações acrescidas.