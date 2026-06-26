OPPO apresenta série OPPO Reno16 com design inovador 3D Pop Planet

A OPPO lança hoje a série OPPO Reno16, que combina o design 3D Pop Planet com um conjunto de funcionalidades de imagem e criatividade baseadas em Inteligência Artificial (IA).

Combinando o design 3D Pop Planet com um conjunto de funcionalidades de imagem e criatividade baseadas em IA, todos os dispositivos da série foram concebidos para tornar a captação, edição e partilha de conteúdos mais intuitivas e expressivas.

Desde ferramentas como o AI Remix Collage e a Pop Cam até experiências personalizadas de IA com o ColorOS 16, a série OPPO Reno16 traz uma abordagem inovadora e simples à criatividade móvel.

Design 3D Pop Planet

Cada geração da série Reno apresenta uma nova identidade de design, e a série OPPO Reno16 dá continuidade a esta evolução com um visual distintivo.

A versão Branco Pop apresenta a Tecnologia 3D Holoverse, uma novidade no mercado, criando um efeito visual flutuante inspirado numa nebulosa que muda consoante a luz e o movimento.

A 25 de junho de 2026, entre todos os modelos de smartphone disponíveis comercialmente nos mercados globais, a OPPO é a primeira a conseguir um Efeito 3D de Planeta Flutuante na parte traseira de um smartphone com a série OPPO Reno16.

O design integrado é suave ao toque e ajuda a reduzir a acumulação de pó à volta da área da câmara.

As capas traseiras esculpidas a frio numa única peça são utilizadas em todos os modelos, com exceção da versão Branco Pop do OPPO Reno16 F, que recorre a um processo integrado de moldagem por injeção transparente.

O OPPO Reno16 Pro e o Reno16 apresentam um ecrã compacto de 6,32 polegadas, complementado por uma estrutura em alumínio de qualidade aeroespacial.

O OPPO Reno16 FS e o o OPPO Reno16 F oferecem um ecrã maior, de 6,57 polegadas, para uma experiência de visualização ainda mais ampla.

Imagens criativas para storytelling visual

A série OPPO Reno16 foi desenhada a pensar nos criadores, para tornar tanto a captação como a edição de conteúdos mais intuitivas, expressivas e divertidas.

Para começar, a sua câmara selfie ultra grande angular de 50 MP, com um campo de visão de 100 graus, facilita a inclusão de mais pessoas nas selfies de grupo, ao mesmo tempo que permite perspetivas mais dinâmicas.

Na parte traseira, os quatro modelos apresentam um sistema de três câmaras que inclui uma câmara principal de alta resolução com OIS, uma câmara teleobjetiva para retratos com zoom ótico de aproximadamente 3.5 x e uma câmara ultra grande angular para uma maior flexibilidade de enquadramento.

O OPPO Reno16 Pro eleva ainda mais a nitidez da imagem com uma câmara principal de 200 MP, permitindo aos utilizadores recortar e reenquadrar as fotografias, enquanto preservam a riquezas dos detalhes.

Uma novidade na série Reno, a Pop Cam introduz uma experiência de fotografia criativa diretamente na aplicação da Câmara.

Esta funcionalidade permite ao utilizador aplicar, com um único toque, estilos de inspiração vintage como os efeitos Câmara Digital, Filme Instantâneo e Light Leak.

Além da captação de imagens, a série OPPO Reno16 também amplia as capacidades de edição criativa através de um novo hub Create na aplicação Fotos, que reúne diversas ferramentas baseadas em IA concebidas para um storytelling mais divertido e personalizado.

A IA Remix Collage permite aos utilizadores combinar várias fotografias ou vídeos curtos em composições visuais em camadas com autocolantes animados, contornos e texto, e permite até que o utilizador extraia objetos em movimento de Motion Photos ou vídeos e os utilize como autocolantes.

permite aos utilizadores combinar várias fotografias ou vídeos curtos em composições visuais em camadas com autocolantes animados, contornos e texto, e permite até que o utilizador extraia objetos em movimento de Motion Photos ou vídeos e os utilize como autocolantes. A Popout Collage 2.0 aumenta ainda mais a flexibilidade criativa, permitindo que os objetos saiam do enquadramento em várias direções para efeitos visuais mais dinâmicos.

A criação de vídeos é igualmente fluida em toda a série OPPO Reno16. A função Vídeo 4K com Correção Automática de Inclinação ajuda a manter as imagens niveladas enquanto se caminha ou se está em movimento, enquanto a função Vídeo Dual-View 2.0 apresenta uma estabilização melhorada e permite alternar facilmente entre as lentes traseiras durante a gravação.

Experiências de IA mais inteligentes e personalizadas

A série OPPO Reno16 combina a mais recente versão do ColorOS 16 com várias experiências inteligentes baseadas em IA que tornam as interações do dia a dia mais intuitivas, personalizadas e eficientes, nomeadamente:

IA Snap Key que proporciona acesso rápido ao IA Mind Space;

IA Bill Manager;

IA Mind Pilot;

Tradução de Menus com IA.

Desempenho fiável

A série OPPO Reno16 foi concebida para suportar uma utilização diária exigente, desde a criação de conteúdos e jogos móveis até à transmissão streaming prolongada e à navegação nas redes sociais.

Em toda a gama, as baterias de grande capacidade proporcionam energia fiável para todo o dia, mesmo para os utilizadores que necessitem de uma autonomia ainda maior durante viagens, festivais ou utilização prolongada ao ar livre.

Em combinação com o carregamento rápido SUPERVOOC de 80 W (OPPO Reno16 Pro e OPPO Reno16) e o carregamento rápido SUPERVOOC de 45 W (OPPO Reno16 FS e OPPO Reno16F), a série foi concebida para acompanhar estilos de vida agitados e sempre conectados.

O OPPO Reno16 Pro oferece um desempenho fluido e ágil alimentado pela Plataforma MediaTek Dimensity 8550 Super, juntamente com o IA HyperBoost 3.0, um sistema de refrigeração melhorado e suporte para taxas de atualização de até 120Hz em jogos compatíveis.

O Reno16 também proporciona um desempenho fiável no dia a dia com a Plataforma Móvel Snapdragon 7 Gen 4.

Para melhorar a conectividade no dia a dia, a série OPPO Reno16 inclui o IA LinkBoost 4.0, que proporciona um desempenho de rede mais estável em ambientes com muita gente ou em zonas com sinal mais fraco, ajudando a reduzir a latência e a manter conexões mais fluidas durante jogos, streaming e videochamadas.

A série foi concebida para oferecer maior durabilidade em ambientes do quotidiano, com classificações de resistência à água e poeira IP68, IP69 e IP69K em todos os modelos.

As funcionalidades Splash Touch e Glove Touch melhoram ainda mais a usabilidade, mantendo o ecrã responsivo mesmo com as mãos molhadas ou com luvas.

Preços e disponibilidade

O OPPO Reno16 Pro estará disponível na cor Preto Grafite, o Reno16 na cor Preto Crepúsculo, e os modelos Reno16 FS e Reno16 F nas cores Branco Pop e Preto Crepúsculo.

A Série OPPO Reno16 estará disponível para compra em Portugal a partir de 1 de julho de 2026.

A campanha de lançamento inclui a oferta do IVA na compra de qualquer um dos modelos entre 01 de julho e 02 de agosto de 2026.