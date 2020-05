O trabalho da Xiaomi no desenvolvimento da MIUI 12 está a começar a ver-se agora. A empresa acabou de apresentar a mais recente versão da sua interface de utilizador e em junho uma versão estável começa a chegar aos utilizadores, numa primeira fase. Mas a MIUI 13 já está a ser pensada.

Logo no dia em que deu a conhecer a versão 12 começou à procura de pessoas dentro da comunidade que tivessem interessadas em ajudar no desenvolvimento. E como será a nova MIUI 13, quando chegará ao mercado e que smartphones a vão receber? Já há especulações.

Considerando que a MIUI 12 acabou de ser apresentada, é esperado que a versão 13 surja daqui a um ano, entre maio e junho de 2021. Para já, a Xiaomi conta com a comunidade forte perceber o que de melhor tem a versão 12 e aquilo que necessita de ser melhorado no futuro. Assim, será desenhada a MIUI 13.

No site chinês dedicado à comunidade Xiaomi, a empresa deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que dela fazem parte, pelo apoio e amor demonstrados pela interface de utilizador. Além disso, junto a esta mensagem, foi deixado um convite para que participem no desenvolvimento do design e funcionalidades da futura versão 13.

Existem, no entanto, já várias expectativas daquilo que poderá ser o futuro da MIUI.

Xiaomi MIUI 13 – o que esperar?

Da MIUI 13 é então esperado que surjam melhorias ao nível da interação com o ecrã. Ou seja, a sensibilidade ao toque trará animações melhoradas, haverá suporte para gravação do ecrã nativo e melhorias ao nível da captura de screenshots com recursos adicionais de edição rápida.

O tema da MIUI espera-se que seja ainda mais minimalista e o always-on display aprimorado. Outro aspeto interessante que está a ser apontado para a nova interface é a possibilidade de agendar o modo avião.

A opção de respostas rápidas diretamente através das notificações é algo que a Xiaomi já melhorou com a MIUI 12, mas deverá ser também uma aposta da MIUI 13, possivelmente ainda mais otimizada e com mais funcionalidades rápidas associadas.

O modo escuro, é claro, também deverá receber melhorias. Ainda mais apps suportadas e um agendamento ou ativação mais eficaz, conforme os hábitos de utilização de cada pessoa.

As funções de carregamento ultra rápido e de poupança de energia serão também foco para a próxima versão da MIUI.

Os smartphones que irão receber a futura MIUI

Os Xiaomi Mi 6, Mi 6X, Mi Note 3, Mi Mix 2 e Redmi Note 5 devem ter na MIUI 12 a sua última atualização. Espera-se que estes sejam descontinuados a 20 de junho de 2020, pelo menos no que toca à versão chinesa desta ROM. Portanto, é provável que todos os outros elegíveis para a MIUI 12 venham também a receber a MIUI 13.

E agora, quer testar a MIUI 12 no seu smartphone Xiaomi?