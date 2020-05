Futuro Samsung Galaxy S deverá trazer 5 câmaras e sensor de 150MP

Não é propriamente um segredo guardado que a Samsung estará a preparar um sensor Nanocell de 150 MP para equipar as câmaras de smartphones. É esperado, no entanto, que seja a Xiaomi a primeira marca a lançar um equipamento com tal tecnologia.

Mas tal como já aconteceu com o sensor de 108 MP da Samsung, também este de 150 MP deverá equipar o futuro topo de gama da série Galaxy S.

Samsung Galaxy S21 – um futuro com muitos megapíxeis

Os rumores em torno do futuro topo de gama da Samsung já começam a surgir pela Internet. Samsung Galaxy S21 é, para já, o nome apontado para a próxima linha Galaxy S da Samsung. Além disso, há também já algumas informações relativamente à configuração das câmaras.

O Galaxy S20 Ultra abriu uma porta a muitos megapíxeis nos sensores das câmaras. Mais concretamente 108 MP num sensor ISOCELL que, na verdade, está a revelar-se um pouco instável, principalmente em smartphones com o processador Exynos.

Para o futuro, a Samsung não pode falhar.

Assim, o próximo Galaxy S deverá estar mais otimizado. Os rumores indicam que deverá vir com 5 câmaras no módulo principal, sendo uma delas de 150 MP. Adicionalmente, espera-se que venha com uma câmara telefoto de 64 MP e uma ultra grande angular de 16 MP. Contará ainda com uma lente macro de 12 MP e, por fim, um sensor ToF.

Há ainda a informação de que a futura câmara traseira do topo de gama da Samsung deve abandonar a tecnologia de foco automático a laser.

E a câmara frontal?

Já para a câmara frontal são também indicados alguns rumores. A câmara de selfies deverá suportar estabilização ótica de imagem e o sensor deverá ser maior.

Nenhuma destas especificações foi confirmada ainda pela Samsung, pelo que a informação deverá ser avaliada com cuidado. O futuro Samsung Galaxy S deverá chegar apenas no início de 2021, por isso, até lá, muita informação nova há-de surgir.

O sensor de 150 MP deverá ser apresentado oficialmente no último trimestre deste ano, sendo estreado num smartphone Xiaomi de topo.