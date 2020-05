A Tesla é certamente a marca de carros mais irreverente de que há conhecimento atualmente. A par disso, o CEO Elon Musk é também conhecido pelas suas afirmações, projetos e decisões. Mesmo na sua vida pessoal, até porque recentemente foi pai e o nome escolhido para o filho foi… X Æ A-12. Sim, leu corretamente, não foi um engano no teclado!

Mas falando na marca de carros autónomos, Musk afirmou agora que as videoconferências no Tesla serão definitivamente possíveis no futuro.

Uma das suspeitas em torno do Tesla Model 3, desde que surgiu no mercado, era a possível existência de uma câmara interna. Os rumores indicavam que esta poderia estar localizada no espelho retrovisor e de frente para o interior do carro.

Recentemente Elon Musk justificou a presença da câmara no referido modelo, como sendo um equipamento de vigilância, mas que tudo seria revelado quando a frota de robo-taxis começasse a circular nas ruas.

Musk adianta que a câmara permitirá obter informações precisas sobre estes veículos. As imagens serão usadas em caso de danos aos Model 3, sendo assim possível perceber quem os causou.

No entanto parece que esta câmara poderá vir a ter uma outra função.

Musk diz que no futuro será possível fazer videoconferências no Tesla

Em resposta a um grupo de proprietários Tesla de Sillicon Valley, na rede social Twitter, Elon Musk afirma que as videoconferências no Tesla serão definitivamente uma funcionalidade futura.

Para além desta confirmação, o CEO da marca nada mais adiantou sobre este recurso, como, por exemplo, se apenas pode ser usado quando o carro estiver estacionado, entre outros. Mas certamente que este será um pormenor muito útil para quem tiver um Tesla e necessite regularmente de realizar videoconferências.

Esta curiosa afirmação junta-se a outras que Musk já havia deixado no seu Twitter, tais como que o Tesla poderia vir a falar com as pessoas, e que o Cybertruck consegue flutuar na água por um tempo.

Videoconferências no Tesla seria uma funcionalidade útil?