Ventilador da Marinha custará 1500 euros e chega dentro de 2 meses

No início da pandemia provocada pela COVID-19, um dos temas em debate mais frequente era os ventiladores. Felizmente, até ao momento, o Serviço Nacional de Saúde não chegou a nenhum ponto de colapso sendo que a taxa de ocupação dos cuidados intensivos ronda os 57%.

De acordo com informações recentes, o ventilador da Marinha portuguesa poderá ser comercializado dentro de “2 meses”.

Como já informamos, os ventiladores são equipamentos fundamentais no tratamento da COVID-19. Segundo dados, os ventiladores podem rondar os 17 e 25 mil euros.

A marinha portuguesa tem estado a desenvolver um ventilador. Em declarações à Lusa, a marinha revela que o ventilador é o primeiro com base no protótipo criado pelos militares poderá estar disponível para comercialização “dentro de dois meses”, tendo já “várias empresas interessadas na coprodução”.

O protótipo do ventilador mecânico de baixo custo, de cerca de 1.500 euros, foi desenvolvido por quatro militares da Célula de Experimentação Operacional de Veículos Não-Tripulados da Base Naval de Lisboa, em Almada, no distrito de Setúbal, para ajudar no combate à pandemia da COVID-19.

Segundo o ministro do Planeamento, este equipamento “pode vir a ser um contributo muito importante” para o país, até pela possibilidade de uma segunda vaga da pandemia da COVID-19. O ministro revela, no entanto que “Nós sabemos que infelizmente temos uma situação em que provavelmente haverá uma segunda vaga. Os ventiladores até agora não têm sido utilizados em pleno, temos sempre mais ventiladores do que tem havido necessidade, mas não sabemos o que o futuro nos pode trazer”.

Leia também…