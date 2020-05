ESA quer fazer bases na Lua a partir de urina de astronauta

Soa estranho, parece estranho e é mesmo estranho! Contudo, recentemente foi publicado um estudo que revela que uma combinação de chichi e solo lunar pode fornecer material de construção adequado para os viajantes espaciais. Sabemos de antemão que no Espaço nada se perde e tudo se transforma.

Depois de usarem o chichi dos astronautas para converter em água potável, agora este fluído humano tem outra serventia.

Urina e solo lunar tão duros como betão?

Investigadores da ESA deram a conhecer num estudo que a ureia na urina do astronauta poderia desempenhar um papel crucial na mistura de um material semelhante ao betão para fins de construção. Assim, a Agência Espacial Europeia resolveu levar esta ideia mais longe e acrescentar à urina dos astronautas um desempenho ainda mais importante na exploração do espaço.

Tendo em conta que a NASA, a Administração Espacial Nacional da China e a AEE estão já de olhos postos nas missões lunares, para pousar na Lua nos próximos anos, a ideia de criar bases lunares semi-permanentes está a merecer grande atenção. Nesse sentido foram propostas muitas opções possíveis, incluindo a utilização de tubos ocos de lava lunar como casas improvisadas.

Fabricar edifícios no solo da Lua será uma necessidade

Embora as cavernas lunares possam funcionar de forma rápida, porque estão lá, esta é uma solução temporária. Então, o ideal será que os astronautas possam construir rapidamente abrigos que os protejam, oferecendo-lhes ao mesmo tempo uma oportunidade para realizarem objetivos científicos. Para tal é importante ter material facilmente disponível para a construção, mas transportar fornecimentos para o espaço já é um desafio.

Tudo é controlado e pensado ao mais ínfimo pormenor, dado que transportar seja o que for até à Lua, tem um preço altíssimo. Assim, não será viável esperar que uma missão de transporte de materiais de construção seja uma prioridade, além de tudo o resto.

A boa notícia é que a Lua é grande, rochosa e coberta por um solo lunar solto chamado regolito. É um material que pode ter muitas utilizações, mas, neste contexto, até para exploração de minério. Contudo, o seu atributo mais importante é que, quando combinado com a urina, torna-se numa substância funcional que acaba por endurecer. Tal como o betão, pode ser formado em fundações de estruturas ou mesmo tijolos para dar apoio e proteção.

A comunidade científica está particularmente impressionada com a elevada resistência desta nova receita em comparação com outros materiais, mas também atraída pelo facto de podermos usar o que já existe na Lua. A ureia é barata e facilmente disponível, mas também ajuda a produzir material de construção forte para uma base lunar.

Disse Marlies Arnhof, da equipa Advanced Concepts da ESA, numa declaração.

Urina e regolito tão serão materiais duros para construir na Lua

No estudo, os cientistas utilizaram o regolito lunar simulado e experimentaram várias misturas para encontrar a consistência certa. Uma vez que essa proporção foi conseguida, testaram as propriedades do “betão lunar” resultante.

Um dos grandes benefícios da utilização de um material que já está presente na Lua é o facto de se aguentar bem nas duras condições aí existentes. Nos seus testes, os investigadores observaram que as amostras resistiram a temperaturas que variaram entre -80 graus e 114 graus Celsius.

Obviamente, ainda não estamos num ponto em que possamos sequer começar a planear a construção da base lunar. Mesmo que a NASA consiga atingir o seu elevado objetivo de enviar humanos de volta à Lua até 2024, não estarão para já com esse plano como prioridade. Mesmo assim, as bases lunares podem ser uma possibilidade num futuro não tão distante e, se o forem, o chichi provavelmente fará parte do plano.

