Comprou um smartphone Pixel 4 e a Google enviou-lhe 10 unidades

Mais uma situação insólita acaba de acontecer nos EUA. Um utilizador decidiu aproveitar os descontos e comprar um exemplar do smartphone Pixel 4 por 499 dólares. Mas a Google enganou-se e enviou-lhe 10 unidades do equipamento, cujo valor total estimado da encomenda era de 5 000 dólares.

O comprador ficou estupefacto quando na sua casa recebeu uma grande caixa repleta de telefones da marca.

Em meados de outubro de 2019, a Google apresentou ao mundo o seu novo Pixel 4, o primeiro equipamento do mercado com Motion Sense, um sensor de movimentos mágicos. Para além de criar uma nova interação com o smartphone, em que apenas movimentos específicos sejam validados, este sensor também permite que o reconhecimento facial do dispositivo se torne um dos mais rápidos e eficazes.

Já do outro lado do Atlântico, o Pixel 4 deu azo a uma história, no mínimo, caricata.

Encomendou um smartphone Google Pixel 4, mas recebeu 10 exemplares

O valor inicial deste telefone assentava nos 799 dólares, no entanto o preço tem baixado. E quando a Google Store fez um mega desconto ao seu Pixel 4, descendo o preço para 499 dólares, perto de 455 euros, um cliente decidiu comprar um exemplar.

Mas tal não foi a sua surpresa quando, em vez de uma unidade, recebeu em sua casa 10 smartphones Google Pixel 4. Os equipamentos estavam acomodados numa grande caixa.

Este pequeno erro da empresa americana fez com que, em vez de 499 dólares, tivesse enviado para o cliente algo como 5 000 dólares, cerca de 4 450 euros, em smartphones Pixel 4.

O visado, que também é utilizador do Reddit, partilhou com o mundo a sua história através da plataforma, onde segundo ele:

Tenho que ser honesto, por um momento pensei que tinha ganho a lotaria.

Apesar de a lei nos EUA ditar que o protagonista desta história poderia ter ficado com as 10 unidades recebidas, a sua esposa aconselhou-o a devolver os 9 equipamentos que estavam a mais.

Assim, a Google foi informada do sucedido e solicitou a prova da quantidade de equipamentos e respetiva guia. Dois dias depois a gigante tecnológica procedeu à recolha dos smartphones.

Mas os erros ainda não terminam aqui, pois a empresa numa primeira fase pretendia recolher apenas 8 unidades. Só depois de novamente esclarecida a situação, a marca voltou para levar o nono exemplar.

