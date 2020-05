Novo visual do Facebook já está disponível para todos e traz Dark Mode

O Facebook acaba de apresentar o novo Facebook.com. O mais recente design já havia sido integrado nos dispositivos móveis mas agora chegou à versão web e está disponível para todos. São várias as mudanças implementadas no site da rede social, tornando-a numa plataforma mais rápida e fácil de usar.

Para além de todas as melhorias nas funcionalidades e no aspeto, o site do Facebook traz agora a opção de Modo Escuro para que a navegação seja mais leve aos olhos dos utilizadores.

Se perceber novidades na página do Facebook, não se admire pois as alterações ao visual da rede social já estão a ficar disponíveis para todos. As aplicações móveis já tinham sido atualizadas para a nova aparência, mas nesta semana a empresa de Mark Zuckerberg divulgou o novo design para o site.

De modo a entender quais as mudanças mais necessárias, o Facebook fez várias pesquisas e conversou durante meses com diversas pessoas.

Num relance sucinto, o Facebook está mais rápido, simples e fácil de usar, trazendo também o Dark Mode para completar uma oferta de melhor experiência ao utilizador.

Agora é mais fácil encontrar o que procura

Uma das novidades é que o Facebook tornou mais fácil a tarefa de pesquisa na rede social, através de uma navegação mais simplificada. Assim, agora será mais fácil encontrar vídeos, jogos e grupos.

Também a página inicial, bem como as transições da página irão carregar mais rapidamente.

Modo Escuro reduz o brilho e protege os olhos

Finalmente uma das mais aguardadas funcionalidades chegou à versão web do Facebook. O Dark Mode vai permitir que desfrute de um brilho mais baixo, juntamente com um contrate e vibração em modo escuro. 

Assim, o utilizador poderá minimizar o brilho do ecrã quando se encontra em ambientes com pouca luz. Uma das vantagens desta opção é que torna a visualização de vídeos no Watch muito mais proveitosa. Ao mesmo tempo protege também os olhos do utilizador ao impacto da luz forte.

Gerir páginas, grupos e eventos mais facilmente

Através destas melhorias, poderá agora gerir mais facilmente os Eventos, Páginas, Grupos e Anúncios no Facebook.

Pode pré-visualizar um grupo novo e ver o seu aspeto nos smartphones, antes mesmo de o criar. Se ainda não recebeu estas atualizações do novo Facebook, aguarde pois estão, gradualmente, a chegar a todos os utilizadores.