E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o smartphone Oppo Find X2 Pro, o router Vilfo, falámos da chegada do Snapdragon 480, de novas tecnologias Samsung, Xiaomi e Intel, de várias novidades na ciência e muito mais.

Muito nos questionamos sobre a existência de vida além do planeta Terra. Aliás, sendo o Espaço infindavelmente desconhecido, é muito provável que existam outras formas de vida por lá. Além disso, questionamo-nos também sobre a forma como ficaremos, eventualmente, a conhecê-las, como chegarão até nós.

Apesar de a imagem que esperamos ser de um grande OVNI a sobrevoar uma qualquer civilização, há um professor de Harvard que acredita que essas provas chegarão em forma de lixo alienígena.

Na crosta terrestre as temperaturas têm-se mantido relativamente estáveis durante todo o ano. Contudo, mais abaixo, onde se encontra o núcleo da Terra, o cenário pode não ser tão simpático. Os cientistas têm trabalhado arduamente para descobrir quanto tempo mais tem o núcleo da Terra pela frente.

Então, a dúvida que se coloca é quanto tempo falta até que o núcleo do nosso planeta fique sem combustível?

A Qualcomm é atualmente uma das mais importantes e respeitadas fabricantes de chips para dispositivos móveis. Há cerca de um mês, a marca lançou o seu processador topo de gama Snapdragon 888 que já se encontra no flagship Mi 11 da Xiaomi.

Mas agora a fabricante anunciou oficialmente o seu processador Snapdragon 480 que vai levar a rede 5G aos smartphones mais baratos. O chip promete ainda o dobro do desempenho em relação ao seu antecessor.

Os drones são gadgets que trouxeram um ar renovado no que respeita à inovação tecnológica. Tornaram-se aos poucos objetos acessíveis destinados a lazer e também muito utilizados para fins profissionais, nomeadamente para fotografia e vídeo.

Agora um grupo de investigadores da Malásia revelou um drone construído com folhas recicladas de abacaxi.

São tantas as fugas de informação associadas aos novos smartphones da Samsung que parece que já não há nada para apresentar no dia 14 de janeiro. Esperemos que, perante este cenário, a Samsung ainda tenha uma surpresa na manga para surpreender os fãs.

Agora, a poucos dias do lançamento, surgiu mais uma notícia. Haverá finalmente um smartphone com ecrã com taxa de atualização de 120Hz na resolução QHD.

Como sabemos, a Xiaomi criou um império bem sólido e que foi conquistando a confiança e preferência dos consumidores ao longo do tempo. Atualmente é uma das melhores marcas do mercado, sobretudo no que respeita aos smartphones.

Agora, e de uma só vez, a fabricante registou a patente de 7 diferentes smartphones dobráveis para este ano de 2021.

Para quem valoriza a segurança e a personalização, aliados à qualidade, então o router Vilfo é o dispositivo do momento e pode ajudar

Com especial dedicação à configuração VPN, este router apresenta proteção VPN a todos os dispositivos a ele ligados, estando para isso equipado com um poderoso hardware e de interface agradável, encriptação forte e demais características de segurança associadas. Conheça o sueco VILFO e espante-se.

Uma das maiores vantagens do avanço tecnológico é poder direcioná-lo para saúde. Dessa forma, é possível garantir cada vez mais qualidade de vida àqueles que, por razões várias, são vítimas de circunstâncias que lha reduzem.

Numa ode ao futuro, Israel realizou a primeira cirurgia utilizando tecnologia 3D e Realidade Aumentada, no dia 1 de janeiro.

O Face ID é ainda o mais seguro método de identificação utilizado nos dispositivos móveis. A Apple desenvolveu esta tecnologia depois de ter adquirido duas empresas israelitas especialistas em cibersegurança, machine learning (aprendizagem automática) e reconhecimento facial: a RealFace, no início de 2017 e a PrimeSense em 2013. O primeiro equipamento a usufruir desta inovação foi o iPhone X, equipamento que veio inaugurar uma nova linha de smartphones da empresa. Agora, a Intel apresenta o ‘RealSense ID’ como uma alternativa ao Face ID para dispositivos inteligentes.

Poderá a tecnologia da Intel superar o Face ID?

Ter um smartphone robusto, um rugged phone, é uma necessidade para muitos utilizadores com trabalhos de risco físico ou mais sujos, bem como para pessoas distraídas ou mesmo para quem pratica desportos radicais. Existem marcas sonantes neste segmento a preços bastante elevados e existem outras com ofertas mais atrativas tanto em especificações gerais, com excelente desempenho, como em preço.

A Startup F150 surge para dar uma resposta neste último grupo e apresenta o seu primeiro smartphone robusto, o B2021.

O Oppo Find X2 Pro foi lançado há quase um ano. É um smartphone de luxo que, ainda hoje, está disponível a um a preço bastante elevedo, entre os 1000 € e os 1200 €. Mas o que terá este smartphone de especial? E será que vale este preço?

Saiba tudo através da análise completa ao Oppo Find X2 Pro.

A Acer anunciou recentemente três novos modelos de monitores gamer inseridos nas linhas premium Predator e Nitro. Todos os equipamentos trazem diferentes configurações, tamanhos e resoluções. Como curiosidade, um dos modelos tem capacidade de alcançar uma taxa de atualização de 275Hz.

Venha então conhecer melhor os monitores Predator XB273U NX, Predator XB323QK NV e Nitro XV282K KV.

A evolução no segmento dos processadores tem sido abismal. Se há uns anos tínhamos processadores grandes (em tamanho), hoje num SoC (System on Chip) temos o CPU e mais um conjunto de sensores.

Recentemente foi revelado o CPU neuromórfico que oferece o melhor desempenho para o mundo da Inteligência artificial. Este pequeno “cérebro” consegue realizar 10 triliões de operações por segundo (TeraOPs/s).