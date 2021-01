A Terra está a girar mais rápido agora que nos últimos 50 anos. Que se passa?

Os cientistas registaram em 2020 os 28 dias mais curtos desde 1960. Portanto, a pressa da Terra em completar as suas voltas em torno do seu próprio eixo levou a que terminasse os dias alguns milissegundos mais cedo do que a média. O acontecimento não é particularmente alarmante, dado que a rotação do planeta varia ligeiramente constantemente, impulsionada por variações na pressão atmosférica, ventos, correntes oceânicas e o movimento do núcleo.

Assim, este girar mais rápido do nosso planeta poderá significar um segundo bissexto “negativo”.

A Terra está com pressa para terminar os dias

Em muitas décadas, a Terra não estava tão acelerada como o que se registou neste ano, estranho em tantas coisas. Não sendo nada alarmante, é, no entanto, inconveniente para cronometristas internacionais, que usam relógios atómicos ultra precisos para medir o Tempo Universal Coordenado (UTC) pelo qual todos acertam os seus relógios.

Quando o tempo astronómico, definido pelo tempo que a Terra leva para fazer uma rotação completa, se desvia do UTC em mais de 0,4 segundos, o UTC obtém um ajuste.

O Tempo Universal Coordenado, abreviadamente UTC (do inglês Coordinated Universal Time), também conhecido como tempo civil, é o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo.

Estes ajustes consistiam em adicionar um “segundo bissexto”, também conhecido como “segundo intercalar” ou “segundo adicional”, ao ano no final de junho ou dezembro. Assim era possível alinhar de novo o tempo astronómico e o tempo atómico.

Estes segundos bissextos foram acrescentados, porque a tendência geral da rotação da Terra diminui desde o início da medição precisa dos satélites no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Desde 1972, os cientistas adicionaram segundos bissextos a cada ano e meio, em média, de acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST).

A última adição foi realizada em 2016, quando na véspera de Ano Novo às 23 horas e 59 segundos, um “segundo bissexto” extra foi adicionado.

O ano poderá ter menos de 365 dias?

No entanto, de acordo com a Time and Date, a recente aceleração na rotação da Terra fez os cientistas falarem pela primeira vez sobre um segundo bissexto negativo.

Assim, em vez de adicionar um segundo, pode ser necessário subtrair um. Isso porque a duração média de um dia é de 86.400 segundos, mas um dia astronómico em 2021 será 0,05 milissegundos mais curto, em média. Ao longo do ano, isso representará um atraso de 19 milissegundos no tempo atómico.

É bem possível que um segundo salto negativo seja necessário se a taxa de rotação da Terra aumentar ainda mais, mas é muito cedo para dizer se isso é provável que aconteça. Também estão a ocorrer discussões internacionais sobre o futuro dos segundos bissextos, e também é possível que a necessidade de um segundo bissexto negativo possa levar à decisão de encerrar os segundos bissextos para sempre.

Referiu o físico Peter Whibberley do Laboratório de Física Nacional do Reino Unido ao The Telegraph.

A Terra em 2020 estava com pressa

O ano de 2020 já foi mais rápido que o normal, astronomicamente falando. De acordo com Time and Date, a Terra quebrou o recorde anterior de menor dia astronómico, estabelecido em 2005, 28 vezes. O dia mais curto daquele ano, 5 de julho, viu a Terra completar uma rotação 1,0516 milissegundos mais rápido do que 86.400 segundos.

Segundo a entidade reguladora, o dia mais curto em 2020 foi 19 de julho, quando o planeta completou uma volta 1,4602 milissegundos mais rápido do que 86.400 segundos.

De acordo com o NIST, os segundos intercalados têm os seus prós e contras. Eles são úteis para garantir que as observações astronómicas são sincronizadas com a hora do relógio, mas podem ser um incómodo para algumas aplicações de registo de dados e infraestrutura de telecomunicações.

Alguns cientistas da União Internacional de Telecomunicações sugeriram deixar a lacuna entre o tempo astronómico e atómico aumentar até que uma “hora bissexta” seja necessária. Assim, isso minimizaria a interrupção das telecomunicações (os astrónomos teriam que fazer os seus próprios ajustes enquanto isso).

Conforme é referido, o Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS) em Paris, França, é a entidade responsável por determinar se é necessário adicionar ou subtrair um segundo bissexto. Atualmente, o IERS não apresenta novos segundos bissextos programados para serem adicionados, de acordo com o Centro de Orientação da Terra do IERS.

