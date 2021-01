Alguns falsos mitos sobre os carros híbridos plug-in

Os carros híbridos plug-in têm sido tema de discussão dentro do segmento dos elétricos. Como se sabe, em Portugal foi aprovada a limitação dos incentivos fiscais à compra de híbridos e híbridos plug-in e as marcas já vieram dizer que se trata de uma medida pouco inteligente.

A Renault veio recentemente referir que os carros híbridos plug-in estão aqui para ficar e desvenda alguns falsos mitos.

Desvendados alguns mitos dos carros híbridos…

De acordo com a Renault, desde a condução livre de emissões até à paz de espírito de fazer os quilómetros que queremos, os veículos híbridos adaptam-se a todas as necessidades. Por exemplo, o SEAT Leon e-HYBRID, tem autonomia elétrica de até 64 quilómetros.

Neus Mesalles, engenheira de veículos completos da SEAT refere que é falso “o modo 100% elétrico ser apenas para cidade”. A engenheira refere ainda que também é falso quando se diz que os híbridos consomem mais.

Os motores elétricos como os motores de combustão alternam automaticamente para a máxima eficiência energética. Por exemplo, no SEAT Leon e-HYBRID, o resultado é uma drástica redução do consumo de 1,1l para 1,3l/100km (WLTP) e 18,1 – 19,3 kW/ 100km (WLTP), bem como das emissões de CO2. E quando aceleramos rapidamente, os dois motores trabalham ao mesmo tempo oferecendo a máxima potência. O do Leon e-HYBRID é de 204 cv (150 kW), o que lhe permite ir dos 0 aos 100 em 7,5 segundos.

A engenheira dirige-se ao seu trabalho num SEAT Martorell, a cerca de 25 quilómetros de distância, e fá-lo neste modo. “Com a autonomia do veículo, dá-nos para ir e voltar confortavelmente.” O SEAT Leon e-HYBRID tem uma autonomia de até 64 km em modo elétrico. Além disso, a bateria é recarregada através do sistema de travagem regenerativa. “Sempre que travamos, no ecrã de info-entretenimento vemos que as rodas aparecem verdes e as setas azuis que identificam o modo elétrico vão em direção à bateria. É assim que sabemos que estamos a regenerar energia”, diz.

A engenheira diz também que é um mito quando se diz que os “Híbridos não são para viagens longas”… é falso! O modo híbrido permite não só a combinação automática dos dois motores, como também a sua configuração manual.

Podemos pedir-lhe para reservar a carga elétrica que desejamos para mais tarde, ou recarregar a bateria enquanto conduzimos usando o motor de combustão. “Com um híbrido plug-in temos a tranquilidade de poder fazer os quilómetros que queremos, independentemente da autonomia elétrica”, argumenta a engenheira. “Não deve ter medo do novo. A combinação das tecnologias elétrica e de combustão oferece muitas vantagens”, conclui.