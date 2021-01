Donald Trump está fora das redes sociais. O bloqueio de 12 horas da conta oficial do atual presidente dos Estados Unidos no Twitter decretado depois dos atos de terrorismo que aconteceram no Capitólio não tardou para se tornar permanente.

A própria rede social declarou “risco elevado de incitamento à violência”.

Foi há poucos minutos que o Twitter fez uma publicação no seu perfil oficial @TwitterSafety a declarar a suspensão permanente da conta @realDonaldTrump. Trata-se da conta oficial do ainda presidente dos Estados Unidos da América. Segundo o Twitter, uma análise cuidada aos mais recentes tweets de Trump, teve o desfecho quase previsível.

Donald Trump é expulso do Twitter

O Twitter alega que as publicações feitas tinham um “risco elevado de incitamento à violência”.

No seu Blog oficial, a rede declara ainda que:

No contexto de eventos horríveis nesta semana, deixámos claro na quarta-feira que violações adicionais das Regras do Twitter resultariam neste mesmo curso de ação. A nossa estrutura de interesse público existe para permitir que o público ouça diretamente as autoridades eleitas e os líderes mundiais. Baseia-se no princípio de que as pessoas têm o direito de ter o poder de prestar contas abertamente. Contudo, há anos que deixamos claro que essas contas não estão totalmente acima de nossas regras e não podem usar o Twitter para incitar a violência, entre outras coisas. Continuaremos a ser transparentes em relação às nossas políticas e sua aplicação.

Depois de ter a sua conta novamente ativa, no fim de 12 horas de bloqueio, Donald Trump voltou então à carga com mais uma publicação. Em tradução direta podia ler-se:

Os 75 milhões de grandes patriotas americanos que votaram em mim, AMERICA FIRST e MAKE AMERICA GREAT AGAIN, terão uma VOZ GIGANTE por muito tempo no futuro. Eles não serão desrespeitados ou tratados injustamente de forma alguma!!!

Pouco depois, seguiram-se as declarações onde revelava que não estaria na tomada de posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro.

Segundo a avaliação da rede social, estas declarações no contexto atual, ou seja, logo depois da invasão ao Capitólio, foram perigosas e poderiam levar a mais violência. Apesar de numa primeira fase, terem sido apenas bloqueados (como tantos outros de Trump), o Twitter decidiu mesmo suspender de forma permanente a conta @realDonaldTrump.