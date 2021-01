Puppy Linux 7.0 “Slacko”: A distro Linux que tem pouco mais de 300 MB

Dentro do segmento Linux existem várias distribuições para os mais diversos cenários. Há distribuições concebidas para servidores, distribuições para Internet of Thing, distribuições para Desktop, etc. No segmento das pequenas distros, o Linux consegue oferece o que nenhum outro sistema consegue.

Hoje vamos conhecer o novo Puppy Linux 7.0 “Slacko”, a distro para o seu computador mais antigo.

A pequena distro Linux que é baseada no Slackware

O Puppy Linux é uma distribuição bastante pequena, muito completa e acima de tudo muito poderosa. Esta é uma distribuição permite transformar qualquer PC (mesmo os mais antigos) numa máquina simples, super rápida e segura. O Pplware tem vindo a acompanhar a evolução desta distribuição, sendo que recentemente foi lançada a versão 7.0 “Slacko”. Apesar de pequena, em tamanho, esta distribuição vem com:

Gestor de janelas JWM

Gestor de ficheiros ROX

Browser Palemoon

Claws como cliente de e-mail

MPV media player

Abiword como ferramenta de edição de texto

Gnumeric (um estilo de Excel)

O nome Slacko significa que esta versão deriva da popular distribuição Slackware. Das várias novidades incluídas, destaque para os novos utilitários que foram incluídos, como é o caso do GtkHash, Warpinator, VeraCrypt e zram-tools. Por exemplo, o VeraCrypt é uma alternativa ao TrueCrypt que permite criar discos/volumes virtuais cifrados (mesmo em Pens ou discos USB). Pode, por exemplo, cifrar uma partição do seu disco rígido ou simplesmente criar uma “zona segura” no seu disco – Podem ver aqui como usar esta ferramenta no sistema operativo Windows.

Esta nova versão traz também atualizadas várias ferramentas que estão pré-instaladas no sistema e foi atualizado também o kernel.

Para quem pretender colocar facilmente o Puppy numa PenUSB pode usar a ferramenta Lili USB Creator. Experimentem e estejam atentos ao desempenho do sistema que de facto impressiona pela positiva.

Puppy Linux 7.0 “Slacko”

