Portugal: Poluição do ar mata mais de 2 mil pessoas por ano

Não é novidade nenhuma que a poluição do ar mata! Segundo um estudo, a poluição matou 9 milhões de pessoas no mundo em 2019. Em 2021 morreram mais de 2 mil pessoas devido à poluição do ar.

Poluição do ar: 253.000 mortes na Europa...

Segundo um estudo da Agência Europeia do Ambiente, a Poluição do ar é "atualmente o maior fator de risco ambiental na Europa". Cerca de 2.100 mortes em Portugal durante o ano de 2021 podem ser atribuídas à exposição a partículas em suspensão.

O estudo refere aponta para a perda de um total de "20.700 anos de vida" em Portugal por causa da exposição à poluição no ar, em particular nos grandes centros urbanos. No total, em toda a Europa podem ser atribuídas 253.000 mortes à exposição a partículas finas, segundo informações avançadas pela Lusa.

As partículas em suspensão são constituídas por uma mistura de partículas sólidas e de gotículas. Algumas partículas em suspensão são emitidas diretamente, enquanto as demais se formam quando os poluentes emitidos por diferentes fontes reagem na atmosfera. As partículas em suspensão têm diferentes tamanhos, e as que têm menos de 10 micrómetros conseguem entrar nos nossos pulmões e causar problemas de saúde graves

As PM 10 são partículas em suspensão com um diâmetro inferior a 10 micrómetros.

As PM 2.5 (ou partículas finas) são partículas em suspensão com um diâmetro inferior a 2,5 micrómetros.

Tanto a UE como a Organização Mundial da Saúde consideram a massa total de PM10 e PM2.5 o indicador para a definição do seu padrão.

Os níveis de ar poluído continuam acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e nesse sentido a Agência Europeia do Ambiente refere que é necessário reforçar as políticas de descarbonização e ambientais. Por exemplo, deve haver um esforço para reduzir o número de automóveis nas cidades (locais de maior concentração de poluição). É preciso também reduzir a pobreza energética.