Investigadores criam drone biodegradável a partir de folhas de abacaxi

Os drones são gadgets que trouxeram um ar renovado no que respeita à inovação tecnológica. Tornaram-se aos poucos objetos acessíveis destinados a lazer e também muito utilizados para fins profissionais, nomeadamente para fotografia e vídeo.

Agora um grupo de investigadores da Malásia revelou um drone construído com folhas recicladas de abacaxi.

Malásia cria drone com folhas de abacaxi recicladas

Uma equipa de investigadores da Malásia desenvolveu uma metodologia para transformar a fibra que se encontra nas folhas de abacaxi num material duradouro. Através deste método esse material pôde então depois ser usado para construir estruturas para drones.

O grupo de pesquisa pertence à Universidade de Outta, na Malásia, e este projeto está a ser liderado pelo professor Mohamed Sultan. Os investigadores encontram-se a trabalhar para encontrar formas sustentáveis de usar resíduos de abacaxi dos agricultores na região de Hulu Langat, próximo da capital Kuala Lumpur.

O processo envolve a transformação da folha de abacaxi numa fibra que pode depois ser usada como uma parte barata e descartável para drones. Para além disso, também está a ser considerada a evolução para algo maior, como um equipamento aeroespacial.

Um drone amigo do ambiente

De acordo com Mohamed Sultan, os drones feitos de material bio-compósito têm uma relação resistência/peso superior aos construídos a partir de fibras sintéticas. E ainda são mais baratos, mais leves e facilmente descartáveis.

Em suma, as peças do drone são biodegradáveis, o que o torna num gadget amigo do ambiente.

Atualmente os protótipos encontram-se em fase de testes e são capazes de voar a uma altura de cerca de 1.000 metros e manter-se no ar por sensivelmente 20 minutos.

Os investigadores pretendem aumentar o tamanho dos drones e também a carga que estes conseguem suportar. Desta forma, será possível estes gadgets servirem diferentes situações, como por exemplo a agricultura e vigilância aérea.

O objetivo é oferecer soluções inovadoras aos agricultores, com vista a um maior e melhor rendimento. Para além disso, de acordo com William Alvisse, da Malaysian Unmanned Drone Activist Society, ONG envolvida no projeto, a intenção também passa por tornar a experiência agrícola mais agradável.

Assim, é esperado que o projeto, que foi lançado em 2017, incremente a receita dos produtores de abacaxi do país asiático.