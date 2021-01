Chegou o Snapdragon 480: o processador 5G para smartphones baratos

A Qualcomm é atualmente uma das mais importantes e respeitadas fabricantes de chips para dispositivos móveis. Há cerca de um mês, a marca lançou o seu processador topo de gama Snapdragon 888 que já se encontra no flagship Mi 11 da Xiaomi.

Mas agora a fabricante anunciou oficialmente o seu processador Snapdragon 480 que vai levar a rede 5G aos smartphones mais baratos. O chip promete ainda o dobro do desempenho em relação ao seu antecessor.

Qualcomm Snapdragon 480 vai levar a rede 5G aos telefones baratos

A Qualcomm anunciou neste segunda-feira, dia 4 de janeiro, o seu mais recente processador Snapdragon 480 para dispositivos móveis. A grande característica é que este novo chip vai permitir levar a rede 5G aos smartphones mais baratos, ou seja, até 150 dólares (~122 euros).

A fabricante garante que o processador oferece assim suporte 5G e promete ainda o dobro do desempenho comparativamente aos chips da geração anterior, ou seja, o Snapdragon 460.

O Snapdragon 480 da Qualcomm traza 8 núcleos, isto é 4 núcleos Cortex-A76 de 2 GHz que são complementados por 4 núcleos Cortex-A55 de 1,8 GHz. Conta com a tecnologia de fabrico de 8 nm e é compatível com o Quick Charge 4+. Está integrado ao modem Snapdragon X51 5G, o mesmo usado no Snapdragon 690, e funciona quer através de ondas milimétricas (mmWave) como com frequências inferiores a 6 GHz (sub-6 GHz).

Um chip com CPU Kryo 460 e GPU Adreno 619

O chip da Qualcomm conta com a GPU Adreno 619 e CPU Kryo 460. A marca diz ainda cada um destes componentes garante uma melhoria de mais de 100% sobre o seu antecessor.

Além disso, a Qualcomm garante que o processador oferece 70% mais performance em aplicações de Inteligência Artificial graças à integração com o Hexagon 686, um processador destinado a IA.

Já no que respeita a fotografias e vídeos, o Snapdragon 480 5G incorpora o processador de sinal de imagem (ISP) Spectra 345. Desta forma, este chip é capaz de suportar um sensor de até 64 MP ou câmara dupla de até 25 MP.

Suporta ainda ecrãs com resolução Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz. E também carregamento rápido, memórias LPDDR4x de até 1.233 MHz, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

A Nokia (HDM Global), Oppo, Realme e Motorola serão algumas das primeiras marcas a lançar smartphones com o Snapdragon 480 já nos próximos meses.