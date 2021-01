Procura um router diferente e completo na segurança? VILFO é a resposta às suas preces

Para quem valoriza a segurança e a personalização, aliados à qualidade, então o router Vilfo é o dispositivo do momento e pode ajudar

Com especial dedicação à configuração VPN, este router apresenta proteção VPN a todos os dispositivos a ele ligados, estando para isso equipado com um poderoso hardware e de interface agradável, encriptação forte e demais características de segurança associadas. Conheça o sueco VILFO e espante-se.

VILFO: sinónimo de segurança VPN

No PPLWARE já tivemos a oportunidade de analisar tanto routers como algumas VPNs, mas estamos em condições de afirmar que este modelo de router permite simpatizar, desde cedo, com o seu sistema, que poderá ser um dos mais poderosos e intuitivos que por aqui passou.

O VPN router Vilfo, por exemplo, permite configurar uma vez e cada dispositivo a ele ligado com proteção VPN por separado.

Mas. que significa isso? Significa que podemos personalizar um PC e cada vez que se liga a estar a associado a um IP de um pais e, por outro lado, um tablet poder estar sem ligação à VPN ou estar ligado a um servidor de outro país completamente diferente.

Capacidade de processamento: ponto de distinção

Como se sabe, uma VPN significa custos de processamento elevados, especialmente no que à encriptação diz respeito.

Além disso, a encriptação dos dados a serem enviados através da VPN consomem memória e processador o que em boa verdade deixa a grande maioria dos routers de fora dessas operações.

Então, o grande destaque que apontamos desde logo ao VPN router Vilfo, reside na condição da sua capacidade de processamento e memória. Vejamos as suas principais características em termos de hardware:

1.7GHz Dual-core Celeron CPU

2 GB DDR3 1600 Mhz RAM

8 GB SSD

Porta USB

1 Porta HDMI

Gigabit WAN,

3 portas Gigabit LAN,

Suporte ao protocolo Wi-Fi 802.11n e 802.11ac, com as bandas de 2.4Ghz e 5Ghz

2 antenas de 8 dBi (2T2R)

E, para arrematar, podemos ainda acrescentar que o próprio firmware do router já traz consigo a integração com mais de 20 fornecedores de VPN do mercado, onde se incluem algumas das mais conhecidas:

PureVPN

HideMyAss

NordVPN

OVPN

ProtonVPN

ExpressVPN

MullVad

entre muitas outras…

Segurança

Inegavelmente, este é um dos tópicos que mais pode interessar aos nossos leitores e, logo aqui, o Vilfo passa no teste com distinção sobre segurança. E não era difícil, já que a marca sueca apostou as suas fichas, e com razão, nesta importante parte do seu hardware.

Principalmente, podemos apontar os seus detalhes mais típicos:

Protocolos OpenVPN

Encriptação AES-256 VPN

Segurança Wifi para WPA or WPA2

Configuração de grupos de VPN

Integração direta de VPN

Kill switch

Split Tunneling

Controlos parentais

Port Forwarding

Na verdade, as características do Vilfo enquanto router, permitem oferecer ao utilizador maior controlo sobre o comportamento e atividade da sua rede, seja doméstica, seja semi-profissional-

Evitado será dizer que, embora as características acima apresentadas não dependam necessariamente do desempenho da VPN, é certo que são muito úteis e fora do alcance na grande maioria dos routers de mercado.

Instalação

Se pudermos recorrer à nostalgia do «plug ‘n play» então este é o verdadeiro exemplo. Não há nada mais simples com a ajuda de um guia passo-a-passo.

No nosso caso, aquando dos primeiros testes, tivemos inclusivamente um conflito de IP, o qual o Vilfo nos alertou de imediato. Destaque para a sugestão imediata do próprio router de nos ter aconselhado um determinado caminho, como se pode ver aqui:

Uma vez ultrapassado esse problema, o processo é super simples:

No entanto, a configuração do Wireless fica ao nosso encargo requer algumas indicações manuais da nossa parte:

À parte, temos ainda de criar o registo do router, que acompanha cada unidade por separado e a conta de administrador:

Seguidamente, chega um dos passos mais importantes: a configuração de uma VPN no próprio router. Claro que este não é um passo obrigatório, mas, provar-se-á dos mais essenciais casso possuamos uma conta de VPN.

O PPLWARE usou a sua conta da PureVPN para estes testes e, podemos adiantar, foi um sucesso total. O facto de haver integração com o firmware do router torna as coisas mais simples e acessíveis para que qualquer tipo de utilizador se possa integrar e proteger os seus dispositivos, seja por separado, seja no conjunto:

e voilá:

A partir deste momento, estamos em condições de afirmar que não poderia ter sido mais fácil.

Interface e usabilidade

Provavelmente, esta será uma das questões mais pertinentes dos utilizadores: o quão simples ou não pode ser trabalhar com este router. Em contacto com o router a resposta é das mais simples: foi tudo pensado ao pormenor e permite o acesso a todos de forma fácil.

Para começar, podemos dizer que estão entalhados vários pontos que marcam a diferença, por exemplo, existe um separador de controlo parental onde se define um horário para quando cada dispositivo da rede pode e não pode aceder à Internet.

Em segundo lugar, o Vilfo apresenta ainda um separador de reencaminhamento de portas que vai permitir estabelecer uma rede mais privada com os seus dispositivos ligados ao router, mantendo sempre o controlo absoluto na nossa mão.

Evitado será dizer que a sua interface mostra cada dispositivo que estiver ligado à rede, incluindo a informação sobre se está ou não atualmente ligado.

Apoio ao cliente

Começa por um dos aspetos mais interessantes: o router tem um sistema de Apoio ao Cliente embutido e, de forma mais ou menos rápida, podemos entrar em contacto com alguém que nos pode ajudar relativamente a alguma dúvida. Está sempre presente um pop-up na configuração que nos permite conversar diretamente, caso haja disponibilidade.

Da sua sede na Suécia, a equipa especialista em segurança, oferece a possibilidade de ajuda via chat ao vivo ou por e-mail.

Em segundo, podemos ainda considerar a secção FAQ da Vilfo é bastante completa, respondendo à maioria das perguntas que tínhamos.

Dashboard

No detalhe, vamos poder aceder a:

Quanta largura de banda cada dispositivo está a utilizar,

O seu endereço IP,

Eventos de ligação,

Quanto do tráfego foi encriptado ou não encriptado

entre outros processos.

Torna-se óbvio que esta monitorização permite, com facilidade, verificar se um dispositivo não desejado acedeu à nossa rede ou não. Contudo, todos estes registos ajudam a entender como cada dispositivo funciona na nossa rede.

Interface com VPN

Apesar de aceitar mais de 20 diferentes tipos de VPNs comerciais, o VPN router Vilfo aceita também ficheiros de configuração OpenVPN. Então, caso um serviço VPN não esteja integrado no firmware do router, vamos poder usar também qualquer outra VPN que possua o OpenVPN como um dos seus protocolos suportados.

No nosso caso, foi utilizada a PureVPN para testar o router e, como esperado, não despontou. A configuração foi clara, simples e rápida. Aquando dos testes procedemos ao arranque de serviços como o NetFlix US e sem nada a declarar.

Gamming

Desenganem-se aqueles e aquelas que julgam que, um router deste calibre mexe com o lag e velocidades de jogo online. Nada disso. É sempre possível efetuar a personalização e manter de fora da VPN o nosso jogo favorito sem que fiquemos expostos. Ora vejamos:

Wireless

Surpreendentemente, esta pode ser uma das “criptonites” do router em questão, ou seja, a Vilfo reconhecendo a sua debilidade, dá a entender aos seus utilizadores que o router pode não ser o melhor ao nível de desempenho sem fios.

A solução, caso possua um router de qualidade superior, passa por usar o Vilfo como ponto de acesso, encarregado de proteger e encriptar os seus dados.

Dispositivos conectados

Embora não seja obrigatório o uso de uma conta VPN para trabalhar com este router, seria desde logo um desperdício fazê-lo, pois a sua alma reside aí mesmo. Por isso recomendamos o uso de uma VPN para tirar proveito a 100%.

Então, associada a nossa conta VPN ao router Vilfo, é nos menus de drop-down que vamos encontrar o acesso ao serviço de VPN e adicionar por conjunto ou por separado cada um dos dispositivos que pretendemos.

É possível criar ou especificar GRUPOS onde podemos incluir ou excluir determinados dispositivos e definir regras diferentes para cada um. IMPORTANTE: é possível definir servidores e IPs de VPN diferentes para cada grupo, desde que o serviço suporte tal.

Assim, no nosso caso, como utilizamos a PureVPN, poderíamos ter definido até 10 grupos diferentes para poder ter IPs ou servidores diferentes em cada um deles.

Vejamos este vídeo que explica de forma simples:

Bypass

Com efeito, o Bypass é uma função muito útil que nos permite, em cenário de VPN ativa, definir determinados sites a que acedemos para que nesses casos a VPN não esteja ativa.

Ou seja, por exemplo, caso desejemos proteger as ligações do nosso PC com a VPN, mas em determinados sites continuemos a necessitar de usar o IP de origem é possível definir esse ou esses sites e cada vez que lhes acedermos irão estar sempre com o IP original.

É importante esclarecer que podemos definir estas regras para cada um dos dispositivos ligados ao router por separado.

Vídeo

Nada como um esclarecedor vídeo, oficial, que explica de forma visual tudo o que iremos obter com este router:

Conclusão: a nossa opinião

Claramente, podemos afirmar que a interface e a experiência geral super convidativas de querer uma unidade destas em casa, especialmente para quem aprecia a robustez e segurança. Além disso, temos obrigatoriamente de destacar a velocidade e performance deste Vilfo que, apesar do design mais básico exterior, mostra potência debaixo do seu capot.

Quando comparado com outro routers, bem, nem há comparação. A sua força de processamento Intel Celeron interna e capacidade de processamento acima da média destronam qualquer alternativa do mercado e isso, só por isso, marca TODA a diferença especialmente para quem, como eu, mexe com frequência nas configurações.

Nota menos positiva para o preço, que ronda os 380 euros, mas a decisão final para adquirir este tipo de equipamento fica sempre pelo tipo de utilizador. A qualidade nunca esteve colocada em causa.

A saber, o router Vilfo claramente é um produto de idealização perfeita, pensado de profissionais para profissionais ou utilizadores domésticos, de forma competente e, importante, com o poder de entregar todas as suas reivindicações. Para quem, como eu, pensar que vale a pena pagar o preço de ter todos os dispositivos protegidos com uma ligação VPN rápida, então provavelmente este é o hardware necessário para tal.

Por último, mas não menos importante, deixamos uma nota de agradecimento ao fotógrafo João Pereira que se prontificou para nos ajudar a tirar as fotos do início do artigo.