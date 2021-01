COVID-19: Está autorizada a Vacina da Moderna na UE

A Comissão Europeia autorizou hoje o uso da vacina da Moderna na União Europeia (UE)! Depois da vacina da Pfizer, a vacina da Moderna chegará em breve aos países da UE.

De acordo com a Comissão Europeia esta vacina “segue uma recomendação científica positiva baseada numa avaliação exaustiva da segurança, eficácia e qualidade da vacina pela Agência Europeia do Medicamento”.

Vacina da Moderna tem uma eficácia comprovada superior a 90%

É verdade que a vacina não é a solução de imediato para a COVID-19. Os efeitos na sociedade vão demorar alguns meses, mas é sem dúvida a principal solução para combate a esta pandemia.

A Comissão Europeia autorizou hoje a comercialização da vacina da Moderna para a COVID-19 na UE, após o aval do regulador europeu àquele que é o segundo fármaco contra o novo coronavírus permitido no espaço comunitário.

Também hoje, a Agência Europeia do Medicamento deu ‘luz verde’ à utilização da vacina da farmacêutica Moderna contra a COVID-19 na UE, ao ter recomendando à Comissão Europeia “a concessão de uma autorização condicional de comercialização da vacina COVID-19 Moderna para prevenir a doença do coronavírus 2019 em pessoas a partir dos 18 anos de idade”.

De relembrar que esta vacina tem uma eficácia comprovada superior a 90%, e foi a segunda a ter aval da Agência Europeia do Medicamento, após a aprovação, a 21 de dezembro de 2020, do fármaco desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que está a ser utilizado no espaço europeu desde 27 de dezembro.

Tal como a vacina da Pfizer e BioNTech, a da Moderna é administrada por duas injeções no braço separadas no tempo, tendo neste caso 28 dias de intervalo. A vacina Moderna baseia-se no ARN de mensageiro (mRNA), tecnologia que assenta na produção de fragmentos inofensivos do vírus que o corpo humano utiliza para construir uma resposta imunitária para prevenir ou combater a doença.

A farmacêutica vai disponibilizar à UE o montante total de 160 milhões de doses da vacina entre o primeiro e o terceiro trimestres de 2021. A estes acrescem 300 milhões de doses da vacina distribuída pela Pfizer e BioNTech.

De referir ainda que até ao momento apenas a Moderna e a Pfizer e BioNTech pediram autorização à Agência Europeia do Medicamento.

