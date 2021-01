Xiaomi regista patentes de 7 smartphones dobráveis de uma vez para 2021

Como sabemos, a Xiaomi criou um império bem sólido e que foi conquistando a confiança e preferência dos consumidores ao longo do tempo. Atualmente é uma das melhores marcas do mercado, sobretudo no que respeita aos smartphones.

Agora, e de uma só vez, a fabricante registou a patente de 7 diferentes smartphones dobráveis para este ano de 2021.

O ano começou bem para a Xiaomi que, ainda no final de 2020, apresentou ao mundo o seu novo topo de gama Mi 11. Este equipamento era muito aguardado pelos utilizadores, uma vez que é o primeiro a sair já equipado com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

Segundo os dados, este modelo vendeu 350 mil unidades em apenas 5 minutos. Além disso, os testes mostram que bate o iPhone 12 Pro Max da Apple na velocidade Wi-Fi.

Mas a marca chinesa parece que tem muitas cartas na manga para este ano que se inicia… começando pelos dobráveis.

Xiaomi regista 7 patentes de smartphones sobráveis para 2021

A Xiaomi parece que está a começar o ano com toda a força e motivação. De acordo com o site holandês LetsGoDigital, a fabricante registou 7 patentes de dobráveis no Escritório de Patentes e Marcas da China, as quais descrevem as principais características destes modelos.

Formato em concha

Dos 7 modelos, três deles contam com um design em concha, tal como o Galaxy Z Flip e o Moto Razr 5G. Os restantes têm um formato do género tablet, à semelhança do Galaxy Z Fold 2.

Dos dobráveis em forma de concha, dois deles apresentam um ecrã sem notch ou perfuração para a câmara frontal. Um deles conta com o sensor na traseira e outro traz um conjunto de quatro câmaras. Tudo indica que estes sensores estejam então preparados para as fotografias de alta qualidade e também para as selfies.

Verifica-se ainda na zona superior uma espécie de segundo display, provavelmente para exibição de alertas e notificações. Desta forma, o utilizador não necessitará de abrir o equipamento para saber o que se passa.

Um outro modelo é um dos mais parecidos ao Razr 5G da. Conta com câmaras frontais e traseiras e um segundo display relativamente maior face ao da Motorola.

Formato de tablet

Já no que respeita às patentes em formato de tablet são então praticamente todas semelhantes ao Galaxy Z Fold 2. Contam com um ecrã que ocupa toda a estrutura do equipamento, mas um toque característico Xiaomi.

Dois dos modelos trazem a tecnologia “Surround Display”, a mesma que do Mi Mix Alpha, em que o ecrã se estende para a traseira. Um dos modelos conta com um conjunto de quatro câmaras e outro traz consigo uma única Super Câmara IA.

Deste formado, outras patentes já deixam de lado a tecnologia “Surround Display” e apostam sim num ecrã secundário, talvez para notificações. São ainda descritas quatro câmaras traseiras.

Mas mesmo que tenha ficado motivado com esta notícia, relembramos que o simples facto de uma marca registar uma patente não significa que esse produto seja produzido e lançado. No entanto dá-nos, sim, ideia dos projetos e possíveis futuros equipamentos de determinada marca.