EUA vão banir WeChat Pay, Alipay e mais seis aplicações de pagamento chinesas

Está aberta mais uma frente de confronto entre os EUA e interesses da China. Segundo informações, o governo Trump diz que as apps de pagamento chinesas, incluindo o WeChat Pay, são uma ameaça à segurança nacional. Por ordem executiva, todas as transações nos EUA com essas aplicações devem cessar atividade em 45 dias.

Depois do TikTok, agora é a vez das aplicações de empresas da China que permitem transações financeiras nos smartphones.

Trump continua a querer banir serviços chineses como o WeChat Pay

O presidente Trump emitiu uma ordem executiva a proibir transações nos Estados Unidos com uma variedade de aplicações de plataformas de pagamento chinesas a partir do dia 18 de fevereiro de 2021. A ordem diz que esta “ação agressiva” deve ser tomada porque as apps têm acesso aos dados de um grande número de utilizadores.

[O] ritmo e a difusão nos Estados Unidos de certos aplicações móveis e de desktop, e outros softwares desenvolvidos ou controlados por pessoas na República Popular da China, incluindo Hong Kong e Macau (China), continuam a ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Neste momento, devem ser tomadas medidas para lidar com a ameaça representada por essas aplicações de software ligados à China

Refere a Ordem Executiva.

As apps visadas mais proeminentes são WeChat Pay e Alipay. O pedido também lista outros serviços de pagamentos menos conhecidos, como QQ Wallet, Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate e WPS Office.

As empresas americanas têm 45 dias a partir da data do pedido para cumprir. No entanto, os detalhes precisos de quais tipos de transações devem ser proibidos ainda não foram anunciados.

As seguintes ações serão proibidas a partir de 45 dias após a data deste pedido, até o limite permitido pela legislação aplicável. [Qualquer] transação por qualquer pessoa, ou com respeito a qualquer propriedade, sujeita à jurisdição dos Estados Unidos, com pessoas que desenvolvem ou controlam as seguintes aplicações de software ligadas na China, ou com as suas subsidiárias.

Refere o pedido.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos deve esclarecer os detalhes e, segundo a Reuters, planeia fazê-lo antes de 20 de janeiro.

Joe Biden toma posse dia 20 de janeiro

A data de 20 de janeiro não é ao acaso. Conforme já foi anunciado, o presidente eleito Joe Biden toma possa a 20 de janeiro. Embora a nova administração não tenha feito comentários sobre esta ordem executiva em particular, recentemente disse que poderia interromper ou atrasar regulamentações que não devem entrar em vigor até o dia da tomada de posse.

A Ordem Executiva segue tentativas anteriores do governo Trump de proibir o uso de aplicações de redes sociais chinesas, como o WeChat e, em particular, o TikTok. O serviço TikTok não é nomeado nesta nova ordem e os prazos anteriores para banir esta rede foram atrasados.

