Surgem imagens do que está para chegar com o novo Xiaomi Mi 11 Pro

Foi há poucos dias que a Xiaomi apresento o seu novo smartphone. Depois de meses de rumores e de informações, o Mi 11 está finalmente público e sobretudo a ser vendido para todos os que esperaram pro esta nova máquina.

Claro que a Xiaomi não quer ficar por aqui e tem já mais uma proposta a ser preparada. Falamos do Mi 11 Pro, que será uma versão ainda melhor do smartphone agora revelado. As diferenças não vão ser muitas, mas surgiu agora uma imagem que mostra o que vai chegar de novo.

Vai haver evolução do novo smartphone da Xiaomi?

O foco da Xiaomi está, desde dezembro, no seu novo smartphone. O Mi 11 foi apresentado no final do mês e tem estado a conquistar os utilizadores da marca, que se apressam a adquirir esta novidade, muito por conta das suas especificações e pelo preço.

Foram meses de espera, que culminaram na apresentação de uma máquina que se coloca no topo da oferta da Xiaomi e do que a marca tem para oferecer em toda a sua gama. O hardware é excelente e tem mostrado que está à altura do que a concorrência oferece.

Imagens revelam o novo M1 11 Pro

Seguindo o que é tradicional na marca, para os topo de gama da linha Mi, deverá surgir em breve um modelo Pro. Este deverá ser baseado no modelo atual e deverá ter melhorias em alguns elementos chave, nomeadamente no que toca às câmaras fotográficas.

A provar isso mesmo surgiram agora imagens do que deverá ser este novo Xiaomi Mi 11 Pro, focando-se nas mudanças que devem estar a chegar. Estas mostram a traseira deste novo smartphone com mudanças óbvias no que toca ao que deverá trazer em breve.

Não demora muito a chegar esta novidade

Estas não são imagens oficiais, mas mostram um módulo de câmaras completamente diferente do que o modelo atual oferece. O que chama à atenção é a presença de um zoom de 120x deverá ser garantida com a utilização de um zoom periscópico.

É ainda muito cedo para confirmar a existência deste modelo, mas tudo leva a crer que venha a ser lançado. Não existe ainda muita informação, mas a Xiaomi não deverá demorar a apresentar esta novidade.