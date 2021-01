São tantas as fugas de informação associadas aos novos smartphones da Samsung que parece que já não há nada para apresentar no dia 14 de janeiro. Esperemos que, perante este cenário, a Samsung ainda tenha uma surpresa na manga para surpreender os fãs.

Agora, a poucos dias do lançamento, surgiu mais uma notícia. Haverá finalmente um smartphone com ecrã com taxa de atualização de 120Hz na resolução QHD.

Foi com a série Galaxy S20 que a Samsung colocou nos seus smartphones uma alta taxa de atualização de 120Hz, mas apenas quando a resolução está definida em FullHD. Em WQHD+, 1440 x 3200 píxeis, esta taxa de atualização fica-se nos 60Hz.

Esta é, aliás, uma especificação transversal a vários dispositivos de diferentes marcas no mercado. O consumo de energia poderá estar na explicação desta limitação. As marcas precisam de criar um equilíbrio entre a autonomia e as funcionalidades para que a experiência de utilizador seja a melhor em qualquer cenário.

Samsung Galaxy S21 Ultra com taxa de atualização de 120Hz em WQHD+

Com o lançamento da linha Galaxy S21 à porta, poderá então haver novidades neste pequeno, mas tão relevante, aspeto. No dia 14 de janeiro, serão apresentados os novos smartphones Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Será então o modelo Ultra que contará com esta novidade.

Segundo uma nova partilha de rumores, o S21 Ultra terá então, de forma nativa, uma taxa de atualização de 120Hz com a resolução definida nos 1440 x 3200 píxeis, o WQHD+. Esta definição surge então como uma resposta às exigências de muito utilizadores por todo o mundo.

Não se sabe se os outros modelos poderão também ter tal definição, no entanto, tudo indica que não.

Que mais se sabe sobre o modelo Ultra?

Aqui já partilhámos inúmeros rumores e certezas em torno dos novos Galaxy S21. Mas em concreto, como será o modelo mais poderoso?

O novo modelo Ultra deverá chegar com um ecrã de 6,8″ com proteção Corning Gorilla Glass Victus e tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Terá, evidentemente, o Android 11 e a One UI 3.1, e o processador será o Exynos 2100 para o mercado global e o Snapdragon 888 para mercados específicos, como o próprio sul-coreano.

É provável que esta nova geração Galaxy S já não tenha ranhura para cartões microSD, mas este modelo Ultra, em particular, poderá oferecer até 512GB de armazenamento interno, o que é perfeitamente suficiente para a grande maioria dos utilizadores.

Teremos ainda um módulo de câmaras traseiro, provavelmente, com 4 câmaras, sendo a principal de 108 MP. A câmara frontal deverá ser única, de 40 MP e com qualidade de gravação a 4K a 60fps, tal como o seu antecessor.

Para suportar toda esta tecnologia, haverá uma bateria de 5000 mAh. A bateria tem a mesma capacidade da do S20 Ultra, no entanto, deverá proporcionar uma maior autonomia, muito graças à tecnologia do ecrã VRR OLED, que ajusta a taxa de atualização do ecrã às tarefas executadas de forma inteligente.

Por fim destaca-se ainda o suporte para a S Pen, que não virá nativamente no smartphone, como acontece com a linha Note.