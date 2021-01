Novidades de janeiro do PlayStation Now

Ano Novo, Jogos Novos no catálogo do Playstation Now e já são conhecidos quais os jogos que vão engrossar a lista de títulos disponíveis, para quem tenha uma subscrição do serviço.

Venham conhecer os reforços do primeiro mês do ano 2021.

Foram divulgados os jogos que adicionados em janeiro ao catálogo do serviço de streaming da Playstation, o Playstation Now.

Estes três títulos, que já estão disponíveis, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation e podem ser jogados tanto na PlayStation 5, como na PlayStation 4 ou num PC com Windows com um DualShock 4 tal como os restantes 700 títulos já disponíveis da PS4, PS3 ou PS2, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation, aventuras para toda a família e jogos independentes.

The Crew 2

Este mês, The Crew 2 chega ao PlayStation Now. Isto significa que, a partir de hoje, e até ao próximo dia 5 de julho, os jogadores poderão entrar no mundo dos desportos motorizados americanos enquanto exploram e dominam a terra, o mar e o ar dos EUA num dos mundos abertos mais emocionantes de sempre.

Com imensos carros, motas, barcos e aviões exóticos à escolha, viverão todas as emoções e a adrenalina da competição por todos os EUA enquanto se colocam à prova com várias disciplinas de condução.

Surviving Mars

Em Surviving Mars, o jogador terá de iniciar o processo de colonização do Planeta Vermelho.

Para além de terem de construir uma colónia sustentável, os jogadores terão ainda de ter em consideração que cada colono é único, com forças e fraquezas que influenciam todo o resto, e que Surviving Mars inclui misteriosos segredos de ficção científica que tanto podem ser bons, como maus.

Frostpunk: Console Edition

Frostpunk é uma excelente alternativa para quem gosta de jogos de city building com um ambiente de survival. Aproveitem, pois, chegou ao Playstation Now.

O jogo apresenta uma versão alternativa da revolução industrial do século XIX, com um complexo desafio estratégico e uma narrativa cheia de possibilidades que contará aos jogadores como o nosso planeta congelou misteriosamente e acabou com a civilização tal como a conhecemos, forçando a humanidade a adaptar-se às condições mais hostis.