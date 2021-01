TOP 10: Saiba quais os melhores sites de torrents para 2021

Com as plataformas de streaming, tanto ao nível do áudio como ou nível do vídeo, os sites de torrents perderam algum interesse. No entanto, os sites de torrents não são apenas para conteúdos que são partilhados de forma ilegal. Há muito software legal que facilmente se encontramos em sites de torrents.

Hoje damos a conhecer quais os melhores sites de torrents para 2021.

Com milhares de acessos diários, os sites de torrents continuam a ser dos mais procurados na internet. É verdade que com o aparecimento de alguns serviços (ex. Spotify ou Netflix), a procura por conteúdos já não é a mesma de há alguns anos, mas este tipo de sites continuam a disponibilizar “quase” tudo.

Por outro lado, após repetidas reclamações de detentores de direitos de autor, a Google tem reduzido a classificação de sites de torrent e tem também recebido solicitações para remoção de conteúdo. Em 2020, duas grandes quebras de tráfego foram detetadas nos portais que fornecem links para essas redes e coincidiram com duas atualizações no algoritmo de pesquisa do Google. A segunda delas, em maio, produziu uma redução de 20% no tráfego.

Procura um bom site de Torrents? Guarde estes links

Fazendo uma pesquisa no Google, facilmente percebemos que existem muitos sites de torrents. No entanto, alguns têm mais conteúdos que outros. Assim, deixamos aqui uma lista daqueles que podem ser os melhores para 2021.

#1 – The Pirate Bay – O The Pirate Bay é um dos principais sites de torrents do mundo da Internet. O The Pirate Bay continua, há mais de 16 anos, a marcar presença no TOP 10 de sites deste segmento.

#2 – YTS.mx: Trata-se de um sucessor, não oficial, do encerrado YTS ou YIFY, sendo um site dedicado aos lançamentos dos filmes mais populares. Mantém a mesma posição do ano passado.

#3 – 1337x: Este site mantém-se firme no TOP 10 e a ocupar uma boa posição. O site 1337x conta com a colaboração de um grupo de uploaders que contribui diariamente com conteúdos atualizados.

#4 – NYAA.si: Este site carateriza-se por ser uma alternativa ao popular site de torrents de anime NYAA. Comparativamente ao ano passado, ganhou uma posição no ranking

#5 – RARBG:O RARBG baixou uma posição face a 2020. Este site, fundado em 2008, funciona a partir de diversos domínios populares e é conhecido por apostar em vídeos de alta qualidade.

#6 – Fitgirl Repacks: Depois de ter chegado o ano passado à posição 9 do TOP, o Fitgirl Repacks chegou agora à sexta posição. Este é um site direcionado sobretudo para o download de pequenas versões crackadas de jogos.

#7 – LimeTorrents: O LimeTorrents é mais um dos sites de torrents que continua a resistir aos bloqueios há mais de 10 anos, no entanto, encontra-se bloqueado em vários países. Este ano subiu uma posição e encontra-se agora no 7º lugar.

#8 – EZTV.re – Uma vez que o site original EZTV foi encerrado em 2015, surgiu o EZTV.io como uma alternativa. Este ano encontra-se no 8º lugar (menos uma posição face a 2020)

#9 – TorrentGalaxy – Uma adição a esta lista é um site de torrent relativamente novo, que foi lançado há pouco mais de dois anos. O site tem um grupo dedicado de uploaders e uma comunidade ativa e, além de links para BitTorrent, oferece conteúdo de streaming.

#10 – Zooqle – Tem mais de cinco milhões de torrents verificados e está de regresso ao top 10 após um ano de ausência. O tráfego do site ainda não voltou aos níveis anteriores, mas parece ter uma base de utilizadores fixa.

E são estes os sites de torrents para 2021. Há 2 entradas novas face a 2020, mas no geral mantêm-se os “grandes” nomes que todos conhecemos, seja pelos conteúdos que disponibilizam sejam pelas guerras judiciais.

