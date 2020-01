Frostpunk, desenvolvido pela 11 Bit Studios e que tivemos oportunidade de experimentar aqui, foi uma surpresa bastante agradável quando foi lançada (primeiro para PC e depois para as consolas) sendo um título de estratégia com uma temática bastante interessante e, acima de tudo, com uma jogabilidade exigente.

Já chegou The Last Autumn, a aguardada expansão para Frostpunk e que representa uma verdadeira reviravolta, tanto na história do jogo. Já experimentámos The Last Autumn enquanto estava na versão beta.

Hmmmmm, Frostpunk sem gelo? Pois bem, realmente para os jogadores mais batidos de Frostpunk, esta deve ter sido uma boa questão e um bom motivo de desconfiança em relação a The Last Autumn.

Frostpunk assenta toda a sua jogabilidade precisamente nas condições atmosféricas extremas e na abundância de frio e gelo pelo que esta expansão pode fazer torcer uns quantos narizes a inicio. Contudo, talvez as coisas não sejam assim tão más…

Tal como temos vindo a acompanhar, The Last Autumn é, mais que um simples DLC, representa uma retrospetiva na história do jogo. Esta expansão pode ser considerada como uma prequela e de Frostpunk e abrange a época anterior a todo este frio e gelo.

É, portanto, o cenário ideal para o jogador se aperceber dos eventos que originaram o Inverno mortal e galopante que conhecem do titulo original. Um mundo antes do gelo consumir tudo. Um mundo repleto de vida e energia. Mas o relógio já começou a acelerar….

Este novo DLC consiste portanto na continuação da luta pela sobrevivência mas desta com a missão de construir o gerador. Gerador esse que vai alimentar as esperanças dos sobreviventes algures num futuro gelado e que podemos encontrar em Frostpunk.

Contudo, e tal como seria de esperar, novos edifícios e novas leis ficam disponíveis, todas com esse objectivo em mente, assim como tendo em atenção à diferença de panorama.

A Jogabilidade de The Last Autumn é na sua essência, idêntica à de Frostpunk mas, e curiosamente, encontra-se com algumas diferenças cirúrgicas.

Por exemplo, o risco do gelo foi substituído pelo risco durante a construção como acidentes, gases tóxicos e greves. Más condições de trabalho dão origem a paralisação dos trabalhos que originam atrasos e game over se os prazos de construção são ultrapassados.

Tal como seria de esperar, esta expansão traz consigo novidades e dado o jogo que Frostpunk é, essas novidades surgem em grande medida sob a forma de novos edifícios.

No caso dos edifícios, destaco claramente os cais onde os recursos carvão/madeira/ferro (são os mesmos que no jogo original) são recebidos periodicamente. Por outro lado, existem também docas de pesca que, como é sabido, servem para fornecer largas quantidades de comida. Mas atenção: só são possíveis ate 4 docas.

Outras novidades incluem por exemplo, postos de telegrafo onde são feitos pedidos a serem entregues por barco nas docas. Tais pedidos podem ser bastante diversificados como por exemplo requisição de trabalhadores, de engenheiros, de steam cores ou mesmo de condenados.

Dado o novo objectivo do jogo ser a construção do Gerador, é normal que o foco de alguns dos novos edifícios seja precisamente a produção de peças fundamentais para a construção.

No que respeita ao sistema legislativo, também há novidades. Nas novas leis de administração destaca-se claramente a possibilidade de administrar opio nas refeições. Tirem as vossas conclusões…

Outra alteração prende-se com o facto das leis do trabalho terem a possibilidade de turno duplo onde os edifícios trabalham 24h e a escolha a semelhança de ordem/fé a escolha entre trabalhadores/engenheiros.

Trabalhadores – a gestão da massa trabalhadora decorre ao bom estilo soviet power, com milícia popular, abolição de privilégios e perseguição de dissidentes e parasitas, diminuição de greves e actos selfless de grande coragem à semelhança dos trabalhadores em chernobyl depois do acidente.

Engenheiros: bourgeoisie onde as greves são dispersas à lei da bala e fim de qualquer direito, os trabalhadores podem ser substituídos por condenados e colocados a trabalhar em condições mortíferas e por fim os corpos colocados no buraco do gerador. Transformação em colónia penal.

No ato final o gelo faz o seu retorno e as docas/telegrafo ficam sem funcionar.

The Last Autumn pode-se considerar como sendo uma mudança de roupagem em relação a Frostpunk. Não deixa de ser verdade que a maioria das mecânicas do jogo original encontram-se presentes neste DLC mas também a verdade é que, quer a nova temática, quer as introduções de edificios e leis acabm por fazer com que a experiência de jogar The Last Autumn seja uma experiência distinta da de Frostpunk e que merece a pena ser jogada… pelo menos, pelos amantes de Frostpunk.

Veredicto Resumidamente, The Last Autumn é mais micro intensivo e a ordem de trabalho é em bursts, quando possivel recolher recursos, produzir componentes e a próprio construção do gerador (centenas de operários em turno duplo). Muitos acidentes estão scripted e podem ser mitigados nas próximas campanhas pois o jogador sabe por experiência. Quem gostou de Frostpunk, mesmo desconfiando deste novo ambiente, vai certamente gostar de The Last Autumn.