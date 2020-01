Autoridade Tributária: Já descarregou a Agenda Fiscal de 2020?

Com a chegada do novo ano é necessário estar a par do novo calendário fiscal para 2020. O Pplware já publicou aqui um artigo sobre o tema, mas recentemente a Autoridade Tributária e Aduaneira passou a disponibilizar a “Agenda Fiscal”.

Se quer conhecer todas as datas e obrigações fiscais, obtenha já a Agenda Fiscal de 2020.

Autoridade Tributária: Obrigações/pagamentos e obrigações declarativas

Quer saber quanto tem de entregar o IRS? E quando entregar a contribuição extraordinária sobre o setor energético pelas pessoas singulares ou coletivas? Toda esta informação está normalmente disponível no portal das finanças, mas a Autoridade Tributária disponibilizou recentemente um PDF com toda a Agenda Fiscal de 2020.

Principais datas do IRS em 2020

Até 15 de fevereiro : Os sujeitos passivos podem confirmar ou alterar os dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para que a AT disponibilize o IRS Automático ou pré-preencha a modelo 3 com estes elementos pessoais atualizados.

: Os sujeitos passivos podem confirmar ou alterar os dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para que a AT disponibilize o IRS Automático ou pré-preencha a modelo 3 com estes elementos pessoais atualizados. Até 25 de fevereiro: possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente.

possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente. Até 15 de março: disponibilizados os montantes das deduções à coleta proporcionados pelas despesas comprovadas por fatura e outros documentos

disponibilizados os montantes das deduções à coleta proporcionados pelas despesas comprovadas por fatura e outros documentos De 15 a 31 de março : reclamação, caso não concorde, das deduções à coleta relativas às despesas gerais familiares e ao benefício pela exigência de fatura apurados pela AT

: reclamação, caso não concorde, das deduções à coleta relativas às despesas gerais familiares e ao benefício pela exigência de fatura apurados pela AT De 1 de abril a 30 de junho : Entrega do IRS em 2020, relativa aos rendimentos de 2019

: Entrega do IRS em 2020, relativa aos rendimentos de 2019 Até 31 de julho: AT envia a nota de liquidação do IRS

AT envia a nota de liquidação do IRS Até 31 de agosto: pagamento de imposto adicional ao Estado (se não cumpriu prazos de entrega do IRS)

Além do documento com obrigações e pagamentos, está ainda disponível um documento com as obrigações declarativas.

Agenda Fiscal de 2020