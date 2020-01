Há uns dias, a Google implementou várias mudanças na interface de resultados do seu motor de pesquisa. As opiniões dividem-se, mas a gigante tecnológica já informou que irá proceder a novas modificações para corrigir os aspetos menos positivos.

Desse modo, a empresa mostra-se atenta ao feedback dos seus utilizadores, adaptando os seus serviços às necessidades da comunidade.

A Google, com o seu motor de pesquisa, está presente em vários tipos de equipamentos. Desde smartphones a computadores, a diversidade é imensa e nem todas as funcionalidades ou pormenores de design estão presentes de igual modo em todas as plataformas.

Depois de ter feito mudanças na interface mobile nos últimos meses, na semana passada foi a vez de os computadores receberem as mais recentes atualizações de design. No entanto, as opiniões não foram as melhores! A UX ficou confusa para alguns, sendo difícil distinguir o que é publicidade e o que é de facto um resultado à pesquisa efetuada.

Depois de analisar o feedback partilhado pelos utilizadores, a Google já deu a conhecer as suas intenções para o futuro.

Google irá implementar novas mudanças na interface para computador

As intenções foram divulgadas numa thread no Twitter, em que a Google começou por assumir que as mudanças implementadas podem não ter sido as melhores… Tendo plena consciência disso, algo que foi reforçado pelos utilizadores, a gigante tecnológica vai agora proceder a novas mudanças na interface para computador.

A implementação destas novas mudanças já começou, mas será disponibilizada de forma gradual ao longo das próximas semanas. Sobretudo estará relacionada com os favicons, com a forma como estes pequenos ícones podem ser usados para pesquisa orgânica e apresentação de publicidade.

Após os resultados do teste que será efetuado ao longo das próximas semanas, a Google irá definir o design a adotar de modo a proporcionar a melhor UX para os seus utilizadores.

