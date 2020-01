A Google tem nos últimos anos criado ferramentas que melhoram o Android e a sua interação entre vários smartphones. Estas destinam-se a melhorar a integração de todo este ecossistema, nas suas muitas formas.

Uma das ferramentas que falta é mesmo a de partilha de ficheiros pelo ar. A concorrência já tem esta proposta e todos questionam quando chegará ao sistema da Google. Esta deverá surgir em breve e agora surgiu pela primeira vez em vídeo.

A Google tem uma novidade para muito breve

Há vários meses que se fala da possibilidade real da Google estar a preparar uma novidade de peso para o Android. Esta vai trazer uma novidade que há muito que é pedida e que irá melhorar substancialmente a comunicação entre smartphones.

Comparado com o AirDrop da Apple, a grande novidade do Android permitirá a partilha de ficheiros e informação de forma rápida e simples. Sem necessitar de qualquer ligação, bastará a proximidade para que funcione.

Partilha de ficheiros será muito mais simples

As imagens e as informações sobre o Nearby Sharing sobretudo têm surgido de forma recorrente, mostrando que estará quase pronto a ser lançado e usado por todos. Um vídeo recente veio mostrar como esta nova funcionalidade está já pronta e perto do final.

Do que pode ser visto no vídeo, será muito simples de usar esta novidade. Bastará ligar a opção nas definições do Android e depois definir o nome ou número de telefone. Assim, ficará visível para todos, com a informação que preferir.

O Nearby Sharing estará integrado nos smartphones

Claro que poderá igualmente manter-se anónimo e escondido, devendo depois autorizar cada um dos ficheiros que forem enviados para o utilizador. Eventualmente, para enviar um ficheiro, só precisa de carregar na partilha e o Nearby Sharing surgirá como opção.

Ainda é cedo para saber como e quando esta opção passará a estar no Android. Devera entrar primeiro nos Pixel da Google e mais tarde ser alargado a todos os smartphones que correm o Android e que precisam desta opção para uma partilha simples e rápida.